Библиотека Нью-Йорка перестанет штрафовать за просрочки

Публичная библиотека Нью-Йорка перестанет штрафовать посетителей за не сданные вовремя книги.

По словам главы учреждения Энтони Маркса, подобная практика совсем не способствует тому, чтобы люди возвращали книги в срок, а лишь отбивает желание посещать библиотеку и вообще читать.

"Для тех, кто может позволить себе оплачивать штрафы, они едва ли являются стимулом. Для тех, кто не может позволить себе оплачивать штрафы, то есть для малообеспеченных жителей Нью-Йорка, они становятся реальным препятствием в доступе к книгам, которое мы больше не можем принимать. Это шаг к более справедливому обществу, когда все больше жителей Нью-Йорка будут читать и пользоваться библиотеками, и мы гордимся тем, что это случилось", - пояснил Маркс. Раньше если сумма штрафов на счету читателя достигала 15 долларов, то его читательский билет блокировали. На момент оглашения нового "курса" библиотеки такая судьба постигла около 400 тысяч человек.

Теперь единственное, за что читателей обяжут платить, - это за потерю книги или иных материалов. Руководство учреждения также обещало обнулить все действующие задолженности, хотя только за 2019 год штрафы принесли бюджету библиотеки три миллиона долларов. Ранее Публичная библиотека Бербанка в Калифорнии тоже отменила штрафы за просроченные книги и обнулила задолженности читателей. А библиотеки Сан-Диего и Чикаго сделали это еще в 2019 году.

А как у нас?

Мария Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки:

- Для наших библиотек проблема возврата книг и возможных штрафов далеко не самая главная. Да, есть определенные сроки, когда книга должна быть возвращена в библиотеку. Не успеваете, можете продлить. Но продлевать до бесконечности, конечно, не получится. И когда проходят все разумные сроки, мы начинаем напоминать, просить... До реальных штрафов дело редко доходит, да и злостных должников у нас единицы. В наших фондах достаточно книг, чтобы удовлетворить спрос добросовестных читателей. Лет 10 назад ситуация с комплектованием была тяжелая, денег на это почти не выделяли, и тогда мы строже следили за сроками возврата книг. У нас библиотекари стараются договариваться с читателями. Даже если книгу испортили, мы просим принести взамен аналогичную или оплатить ее стоимость.