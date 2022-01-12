Британцы перестали возражать против нецензурной лексики в эфире

Британские телезрители и радиослушатели в большинстве своем стали спокойно относиться к ругательствам в эфире, показал опрос регулятора Ofcom. Особенно если нецензурная фраза вылетает случайно и после этого сразу следует извинение, подчеркнули респонденты.

Для британских ведущих острые разговоры на расовые темы - табу. Фото: GettyImages

Они ждут, что вещатели будут продумывать, как в их эфире используются ругательства. Однако многие из опрошенных признались, что в правильном контексте некультурные выражения могут сыграть важную роль. Например, их можно использовать, чтобы создать драматический эффект, показать реальную жизнь, привнести нотку юмора и даже для просвещения.

Многие британцы стали спокойнее относиться к мату в эфире еще потому, что передачи с его использованием транслируются в основном во "взрослое время", а вещатели делают на этот счет достаточно предупреждений. Но что действительно волнует британцев в эфире, так это разного рода дискриминационные высказывания, особенно по поводу расы. Опрошенные ожидают от вещателей, что даже если подобные заявления и будут проскакивать, то их максимально "аккуратно поместят в контекст". Но как быть со старыми фильмами и передачами, которые содержат "потенциально проблематичный контент" и "устаревшие взгляды"? Кто-то заявил, что их нужно пропускать в эфир, потому что историю не стоит "подвергать цензуре или дезинфекции". Другие же участники опроса посчитали, что такие программы могут оскорбить и укрепить вредные стереотипы.

А как у нас?

Андрей Быстрицкий, профессор, декан факультета коммуникаций и медиа и дизайна Высшей школы экономики:

- В Британии мата в нашем понимании нет. Есть обсценная лексика в рамках запретного языка. Но вопрос условный. Могу ошибаться, но то, о чем говорится, проводится в рамках общественного вещания. И это разрешение ограничено временем эфира, предупреждениями и так далее и тому подобное. Я не уверен, что в России появление мата запрещено. Когда смотрите сериалы, особенно на стриминговых сервисах, вам предлагают на выбор варианты - как смотреть, с цензурой или нет. Это означает, что потребитель может выбрать, что смотреть. Что касается конкретно телевидения, то на ТВ хватает резкости и так. Но следует учесть, что в наши дни, когда мы говорим телевидение, то мы сами себя обманываем. Есть создатели контента и разные формы его трансляции.

Телевидения в том смысле, что мы понимали ранее, давным-давно нет. В этом смысле контент и Первого канала, например, и других федеральных каналов весьма разнообразен. Но когда выпускают контент в самой открытой форме каналы-вещатели, которые входят в мультиплексы, и другие - конечно же, это отличается от того, что есть на стриминговых сервисах и в онлайн-кинотеатрах. И вот тут вступает в тему важное обстоятельство. Понимание культуры в целом. Есть вещи, которые не приняты в приличном обществе. Например, на званом приеме не принято поздравлять людей, если это не воровская малина, веселыми матюгами. В этом смысле должны существовать определенные ограничения. И они необязательно должны оформляться законодательно. Это означает, что мы должны понимать сложность и иерархию жизни: то, что есть моменты возвышенные и низкие. И это различие между низким и возвышенным языком важно для понимания культуры человека.