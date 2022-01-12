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12.01.2022 00:01
Рубрика: Экономика

BSG: Инвесторы ожидают высоких цен на нефть в течение нескольких лет

Текст: Сергей Тихонов
Большинство инвесторов ожидают, что цены на нефть в ближайшие годы останутся на высоком уровне, а нефтегазовые компании будут генерировать высокий акционерный доход. Такие выводы сделаны в исследовании BCG по результатам опроса среди 250 институциональных инвесторов, работающих с нефтегазовой отраслью.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Около 70% опрошенных ожидают, что цены на нефть будут держаться на уровнях выше 60 долларов за баррель вплоть до 2024 года. Это значительно выше, чем в прошлогоднем опросе, когда большинство инвесторов прогнозировали цену на нефть в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.

Фото: РИА Новости
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В исследовании отмечается, что также оптимистично инвесторы настроены и в отношении природного газа: 85% согласны с тем, что природный газ будет играть важную роль в качестве промежуточного звена между традиционными углеводородами и возобновляемыми источниками энергии, а 70% хотят, чтобы нефтегазовые компании продолжали расти именно за счет природного газа.

При этом, лишь 30% респондентов считают, что на протяжении следующего десятилетия доля акций нефтегазовых компаний в их портфелях будет увеличиваться, почти 60% признались, что клиенты давят на них, призывая отказываться от инвестиций в ископаемые виды топлива. Поэтому позитивны лишь краткосрочные настроения инвесторов. Почти две трети опрошенных ожидают, что пик спроса на нефть будет пройден к 2030 году. Как отмечается в исследовании - этот срок несколько сдвинулся относительно прошлогодних оценок.

Около 80% инвесторов требуют ясности в отношении планов энергетического перехода. Большинство признает, что нефтегазовый сектор предпринял первые шаги по улучшению своих экологических показателей, но этих мер, по их мнению, недостаточно. Инвесторы также хотят видеть результаты - достижение целей по сокращению выбросов и одновременно рост EBITDA (прибыль до вычета расходов), в результате низкоуглеродного вектора развития нефтегазовых компаний, - в ближайшие три года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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