Число участников аварии под Липецком выросло до 19

19 автомобилей стали участниками нескольких массовых ДТП на окружной дороге Липецка. Пострадал один человек, рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

Ранее полиция сообщила об аварии с участием более 10 автомобилей. Все столкновения произошли около 11:00 на участке трассы Орел-Тамбов в пределах городской черты Липецка. Движение по этому участку затруднено, транспорт пропускают по одной полосе, предупредили в ГИБДД.

Пострадавший с переломом руки доставлен в больницу. На месте аварии работает несколько экипажей ДПС. Они регулируют движение и оформляют документы.