Диетолог Бобровский рассказал, в каких случаях сыр вредит организму

Употребление сыра в умеренных количествах идет на пользу организму. Но в некоторых случаях данный молочный продукт негативно сказывается на здоровье. Диетолог Андрей Бобровский рассказал, как неправильное меню провоцирует различные заболевания.

"Сыр достаточно калориен, содержит плохие жиры, плохой холестерин, что может сказываться на развитии сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь атеросклероза. Мочекаменная болезнь и гипертония также могут быть спровоцированы употреблением сыра, так как в нем много соли", - предупредил в эфире радио Sputnik специалист по питанию.

Он посоветовал съедать не более 150 граммов сыра в сутки.

Врач напомнил, что в данном молочном продукте много кальция, белка, аминокислот. Сыр также содержит витамин B12, который нормализует ритмы сна и улучшает настроение.