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12.01.2022 09:06
Рубрика: Общество

Диетолог Маслова назвала вредные для кожи продукты

Текст: Лариса Ионова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач-диетолог, специалист по здоровому питанию Екатерина Маслова в интервью РИА Новости рассказала о четырех продуктах, отрицательно влияющих на состояние кожи.

Фото: iStock
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Тем, кто хочет сохранить сияющую и здоровую кожу, следует ограничить, в первую очередь, сахар, который превращает коллагеновые волокна в коже в жесткие сгустки, возникают морщины, кожа становится дряблой.

Очень влияет на состояние кожи регулярное потребление спиртных напитков. Алкоголь обезвоживает кожу, она становится сухой и невыразительной. При злоупотреблении же возникают отеки и сосудистая "звездчатость" на лице.

Булочки, багеты и другие мучные изделия богаты глютеном. Он вызывает отеки в области щек, а также пигментные пятна. Может развиться розацеа (розовые угри) - хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, характеризующееся покраснением и расширением мелких поверхностных сосудов кожи лица. Щеки как бы "расцветают" в самый неподходящий момент. Но это не красивый румянец, угри образуют папулы и пустулы, могут отекать.

Четвертый враг кожи - лактоза, она содержится в молочных продуктах. Если у человека организм не усваивает лактозу, то это ведет к воспалениям, которые проявляются в виде высыпающих угрей, причем не только на лице, но зачастую на спине и в области декольте.

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