Диетолог Маслова назвала вредные для кожи продукты

Врач-диетолог, специалист по здоровому питанию Екатерина Маслова в интервью РИА Новости рассказала о четырех продуктах, отрицательно влияющих на состояние кожи.

Тем, кто хочет сохранить сияющую и здоровую кожу, следует ограничить, в первую очередь, сахар, который превращает коллагеновые волокна в коже в жесткие сгустки, возникают морщины, кожа становится дряблой.

Очень влияет на состояние кожи регулярное потребление спиртных напитков. Алкоголь обезвоживает кожу, она становится сухой и невыразительной. При злоупотреблении же возникают отеки и сосудистая "звездчатость" на лице.

Булочки, багеты и другие мучные изделия богаты глютеном. Он вызывает отеки в области щек, а также пигментные пятна. Может развиться розацеа (розовые угри) - хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, характеризующееся покраснением и расширением мелких поверхностных сосудов кожи лица. Щеки как бы "расцветают" в самый неподходящий момент. Но это не красивый румянец, угри образуют папулы и пустулы, могут отекать.

Четвертый враг кожи - лактоза, она содержится в молочных продуктах. Если у человека организм не усваивает лактозу, то это ведет к воспалениям, которые проявляются в виде высыпающих угрей, причем не только на лице, но зачастую на спине и в области декольте.