Диетолог назвала неожиданный продукт, продлевающий жизнь

Регулярное употребление бузины способно продлить жизнь, рассказала Daily Express диетолог Сьюзи Сойер. Все дело в высоком содержании сильных антиоксидантов, которые помогают организму справиться с болезнями.

Кроме того, ягоды бузины богаты антоцианином - веществом, снижающим окислительные процессы в организме и тем самым увеличивающим продолжительность жизни. Диетолог также привела в пример исследование, в ходе которого выяснилось, что экстракт бузины помогает в лечении респираторных заболеваний.

"У бузины есть серьезные преимущества в борьбе с инфекционными болезнями дыхательных путей", - отметила она.

Тем не менее употреблять листья, стебли или незрелые ягоды бузины в сыром виде опасно - они могут вызвать тошноту и рвоту, предупредила специалист.

Статья носит информационный характер. Перед употреблением продукта следует проконсультироваться со специалистом.