Дивизию ЦВО усилят танками Т-72Б3М

До конца нынешнего года в гвардейскую танковую дивизию Центрального военного округа поступят 30 современных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Об этом сообщил командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

По его словам, в сравнении с предыдущими версиями данные боевые машины отличаются более мощным двигателем, улучшенным комплексом вооружения, прицеливания и управления.

Напомним, что Т-72 является основным боевым танком Сухопутных войск. На его базе в последние десятилетия создали несколько модификаций. В варианте "Б3М" машину впервые продемонстрировали в 2018 году на международном военно-техническом форуме "Армия". Известно, что танк оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи "Акведук" и многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором. Т-72Б3М обладает дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища.

Также проведена модернизация боевого отделения танка. Там установлены 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел командира боевой машины. Все это позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели днем и ночью.

В пресс-службе ЦВО рассказали, что гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия, куда поступят Т-72Б3М, была сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит три танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, а также зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальоны, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.