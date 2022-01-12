Для изучения Луны ученые предлагают использовать "летающую тарелку"

Почти идеальный способ изучения Луны предлагают ученые Массачусетского технологического института. Это "летающая тарелка", которая будет парить над поверхностью спутника, двигаясь к цели по кратчайшему пути, не опасаясь никаких препятствий. Для этого транспорта нет проблем с колесами, с типом поверхности объекта и т.д.

Принцип действия оригинального устройства довольно простой - использовать хорошо всем знакомую электростатику. Дело в том, что поверхность Луны постоянно бомбардируется потоками космических частиц, которые в основном имеют положительный электрический заряд. Понятно, что за все время существования она накопила сильный положительный потенциал. Вот он-то и должен поднять "тарелку" над поверхностью Луны. Правда, для этого сам аппарат надо зарядить положительно, что и обеспечит эффект электростатического отталкивания.

Эксперимент с моделью весом 60 граммов и размером с ладонь показал, что идея вполне работоспособна. В "летающей тарелке" ученые установили устройство, которое генерирует два потока ионов. Один из отрицательно заряженных частиц направлен в космос, что создает на "тарелке" положительный заряд, второй - из положительно заряженных ионов направлен на поверхность Луны, чтобы увеличить силы электростатического отталкивания.

По оценкам ученых, с помощью небольшого источника питания можно поднять реальную "летающую тарелку" на 1 сантиметр над поверхностью Луны. В принципе, можно попробовать подняться и выше, но для этого нужно мощность источника питания увеличить многократно, так как силы электростатического отталкивания уменьшаются в зависимости от расстояния по квадратичному закону. По мнению авторов проекта, эту технологию уже можно применять для исследования небольших космических тел, где слабы силы гравитации.