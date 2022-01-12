Для изучения Луны ученые предлагают использовать "летающую тарелку"

Новости

Косачев: США не готовы обсуждать эмбарго на расширение НАТО 03:12
В посольстве РФ подтвердили информацию о смерти Михаила Зеленского 02:57
Politico: США передадут Украине радарную систему и морское оборудование 02:37
Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков 02:29
Упрощается использование маткапитала для покупки жилья в кооперативах 01:45
Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане 01:37
Скончался журналист Михаил Зеленский 01:20
Посольство РФ ответило на обвинения США в кризисе безопасности 01:03
Поздравление Генпрокурора РФ Игоря Краснова с 300-летием органов прокуратуры - видео 01:00
СКА впервые под руководством Ротенберга проиграл в КХЛ 00:49
В КНДР сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты 00:31
Билл Гейтс: После волны "омикрона" заболеваемость COVID-19 пойдет на спад 00:28
Опубликован сборник лучших работ по доказательной политике в госуправлении 00:01
В аптеках отметили перебои с поставками антидепрессанта "Золофт" 11.01.2022
Мэр Алма-Аты рассказал о действиях силовиков в первые дни беспорядков 11.01.2022
В Москве выдали первый "паспорт негражданина" 11.01.2022
Берлускони пригрозил выйти из коалиции, если премьера Драги изберут президентом 11.01.2022
В России зарегистрирована тест-система для выявления "омикрона" 11.01.2022
В Русской православной церкви надеются на диалог с Константинополем 11.01.2022
В РПЦ отреагировали на критику о создании экзархата в Африке 11.01.2022
Более 200 НИИ и вузов получат гранты на обновление приборной базы в 2022 году 11.01.2022
"Аэрофлот" возобновляет полеты в Караганду, Актобе и Костанай 11.01.2022
КХЛ отменила матчи "Металлурга", а в "Спартаке" заразились 10 игроков 11.01.2022
Медрегулятор ЕС не исключил, что бустеры от ковида придется вводить каждый год 11.01.2022
Число погибших в аварии под Ивановом выросло до четырех 11.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
12.01.2022 03:20
Рубрика: Общество

Для изучения Луны ученые предлагают использовать "летающую тарелку"

Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8652)
Почти идеальный способ изучения Луны предлагают ученые Массачусетского технологического института. Это "летающая тарелка", которая будет парить над поверхностью спутника, двигаясь к цели по кратчайшему пути, не опасаясь никаких препятствий. Для этого транспорта нет проблем с колесами, с типом поверхности объекта и т.д.

Принцип действия оригинального устройства довольно простой - использовать хорошо всем знакомую электростатику. Дело в том, что поверхность Луны постоянно бомбардируется потоками космических частиц, которые в основном имеют положительный электрический заряд. Понятно, что за все время существования она накопила сильный положительный потенциал. Вот он-то и должен поднять "тарелку" над поверхностью Луны. Правда, для этого сам аппарат надо зарядить положительно, что и обеспечит эффект электростатического отталкивания.

Фото: iStock
Нижегородские ученые доказали, что необязательно ходить в ногу, чтобы раскачать мост

Эксперимент с моделью весом 60 граммов и размером с ладонь показал, что идея вполне работоспособна. В "летающей тарелке" ученые установили устройство, которое генерирует два потока ионов. Один из отрицательно заряженных частиц направлен в космос, что создает на "тарелке" положительный заряд, второй - из положительно заряженных ионов направлен на поверхность Луны, чтобы увеличить силы электростатического отталкивания.

По оценкам ученых, с помощью небольшого источника питания можно поднять реальную "летающую тарелку" на 1 сантиметр над поверхностью Луны. В принципе, можно попробовать подняться и выше, но для этого нужно мощность источника питания увеличить многократно, так как силы электростатического отталкивания уменьшаются в зависимости от расстояния по квадратичному закону. По мнению авторов проекта, эту технологию уже можно применять для исследования небольших космических тел, где слабы силы гравитации.

Общество Наука

Главное сегодня

Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане
Посольство РФ ответило на обвинения США в кризисе безопасности
Билл Гейтс: После волны "омикрона" заболеваемость COVID-19 пойдет на спад
В России зарегистрирована тест-система для выявления "омикрона"
Мурашко: Россия находится в переломной точке по развитию ситуации с COVID
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады