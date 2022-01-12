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12.01.2022 02:00
Рубрика: Экономика

Две трети россиян заявили о "выгорании" на работе в 2021 году

Текст: Василий Кошкин
Две трети россиян - 68% - заявили о "выгорании" на работе в 2021 году. Об этом говорится в совместном исследовании агентства ResearchMe и сервиса карьерных консультаций "Эйч", в котором приняли участие более 1500 россиян в возрасте 18-65 лет (есть в распоряжении "Российской газеты").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно исследованию, 29% респондентов считают причиной "выгорания" большое количество задач. Каждый четвертый - 25% - заявил, что подобное состояние провоцирует отсутствие четкого карьерного пути и непрозрачных возможностей для развития в компании.

Фото: iStock
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Говоря о способах борьбы с "выгоранием", 67% опрошенных заявили, что их состояние могла бы улучшить прибавка к зарплате. Для 30% респондентов материальная мотивация не важна.

Среди способов мотивации, не связанных с деньгами, 39% опрошенных отметили "похвалу и достойную оценку труда", еще 21% признался, что им помог бы ментор и наставник внутри команды.

Отвечая на вопрос, обсуждали ли респонденты свое состояние с руководством, 63% признались, что у них в компании такое обсуждать не принято, 15% пытались это обсудить и столкнулись с негативной реакцией, а еще 15% не остались полностью удовлетворены разговором. Только 7% респондентов получили помощь и поддержку руководителя.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Исходя из данных исследования, можно сделать вывод, что денежная мотивация в таких случаях помогает, но эффект обычно бывает кратковременным. Как и в случае с отдыхом: новогодние праздники помогли 25% участников справиться с выгоранием и восстановиться. При этом практически все участники уверены, что это кратковременный эффект", - заявил СЕО сервисов "Буду" и "Эйч" Антон Фатеев.

По его словам, более эффективный способ со стороны работодателя - "проработать путь развития и составить карьерную карту на ближайший год или несколько лет". При этом важно прописать ожидания и точки роста персонально для каждого сотрудника, а также необходимые навыки и сроки их наработки. Необходимо также четко определить, как компания будет способствовать в росте сотрудника.

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