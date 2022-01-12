Экономист: Время очного обучения не учитывается при начислении пенсии

В современной модели российской пенсионной системы период занятости включает только тот период, когда осуществлялись отчисления в Пенсионный фонд. Об этом агентству "Прайм" рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Так, с 2012 года в расчет трудового стажа не входит время очного обучения студента, напомнила она.

Отпуск по уходу за ребенком учитывается лишь до полутора лет и при условии, что гражданин работал до и после него. Аналогичное правило распространяется и на тех, кто отслужил в армии.

"Впрочем, есть и другие определенные нюансы для тех, кто находился в декретном отпуске, и тех, кто проходил службу в армии - стаж для них до 2002 года и после считается по-разному", - отметила экономист.

При выходе на досрочную пенсию учитывается специальный трудовой стаж (работа на вредных производствах или в тяжелых климатических условиях). Этот вид деятельности также предполагает дополнительные льготы и надбавки.

Тем не менее, по словам Григорьевой, пенсия больше всего зависит размера отчислений, уплаченных работодателем или самим работником во время трудовой деятельности. Эти выплаты конвертируются в баллы, на основании которых назначается страховая пенсия.