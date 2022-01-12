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Текст:   Марина Трубилина 
01:00 12.01.2022

Эксперт назвал плюсы сельской ипотеки

Серьезный социально-экономический эффект для развития регионов может дать льготная сельская ипотека, считает президент саморегулируемой организации "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

"Льготная ипотека с господдержкой, действующая в 2020-2022 годах, призвана не только помочь населению с решением жилищного вопроса, но и поддержать строительную отрасль. Обе задачи успешно выполнены. Но при этом основной спрос на жилье пришелся на крупные города, что является дополнительным фактором перетока населения из сельской местности", - отмечает Кулаков. При этом программа сельской ипотеки пользуется не меньшим спросом. Так, Сбербанк исчерпал выделенный ему лимит всего за восемь часов: заявки за это время подали свыше тысячи клиентов. Субсидия в 1 млрд рублей, предусмотренная нацпроектом, явно не покрывает существующий спрос.

Фото: istock
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Если за первый год действия ипотеки с господдержкой на новостройки в городах было выдано почти 100 тысяч кредитов на 335 млрд рублей, то в рамках сельской ипотеки было выдано 38 тысяч кредитов на 73,8 млрд рублей. "Цифры свидетельствуют, что развитие сельской ипотеки с точки зрения эффективности использования бюджетных средств существенно выше", - отмечает Кулаков.

Кроме того, важным следствием программы является поддержка региональных строительных компаний и стройиндустрии, создание и сохранение рабочих мест в малых городах и сельской местности.

Увеличение средств, выделяемых на сельскую ипотеку, даст и существенный социальный эффект, считает Кулаков. Сейчас только 30% жилья на селе имеет полноценную коммунальную инфраструктуру. При этом средние доходы 80% сельского населения лишь вдвое превышают прожиточный минимум. "Это говорит о том, что без государственной поддержки жителям малых городов и сел невозможно улучшить жилищные условия", - подчеркивает эксперт.

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