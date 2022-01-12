Эксперт рассказал, когда доллар будет стоить меньше 70 рублей

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- За время новогодних и рождественских праздников курс рубля к доллару упал до девятимесячного минимума из-за событий в Казахстане. Во вторник рубль практически вернулся на уровни конца года после просадки на событиях в Казахстане. Психологически важная победа - способность оттеснить евро и доллар ниже 85 и 75, соответственно.

Процентные ставки в рублях уже сейчас высоки, делая российский денежный рынок привлекательным для керри-трейда. При этом инвесторы ищут признаки, что пик инфляции пройден, при первых таких сигналах приток капитала в российский долговой рынок может ускориться.

Когда цены пройдут свой пик, не нужно ожидать столь же активного снижения ключевой ставки Банком России. Это создаст условия для положительной реальной доходности рублёвых вложений и будет дополнительно привлекать капитал в российскую валюту. Хорошим побочным эффектом такой политики является ещё большее укрепление рубля, вызывающее снижение инфляции, то есть быстрее возвращая её к цели.

В начале недели данные по инфляции в Бразилии подняли градус ожиданий, что пик темпов роста цен в этой стране пройден. Внимание участников рынка переключается на данные из США в середине недели, где также стоит искать признаки пика темпов роста цен. В России также мы ждем пика инфляции в декабре-январе. Впрочем, прямо сейчас рынки закладываются на еще один широкий шаг Банка России по повышению ставки в феврале на 50-100 базисных пунктов, который может стать последним в этом цикле.

Если наши ожидания оправдаются, это может оказаться существенным фактором роста для долгового рынка, где будет рост реальных (с поправкой на инфляцию) краткосрочных процентных ставок.

Фундаментально на стороне рубля в январе начинает играть фактор значительного профицита платёжного баланса. Этот фактор часто оказывается сильней причин давления на валюту в первом квартале, что вполне может произойти и на этот раз, так как экспортёры будут конвертировать рекордную выручку прошлого года для уплаты годовых налогов.

Переговоры между Россией с одной стороны и США и НАТО с другой на этой неделе, на наш взгляд, могут дать повод для дополнительного укрепления российской валюты, указав намерение сторон искать компромисс. Хотя сложно ждать прорыва и немедленного подписания договора

По ранним сигналам, которые мы получаем в последние дни, можно надеяться, что обойдётся без неприятных сюрпризов в геополитике. А это открывает потенциал для восстановления рубля к уровням на начало года уже до конца этой недели: 74 за доллар и 84 за евро. Более отдаленные цели сокращения геополитической премии - это уровни вблизи 69 за доллар и 81 за евро, которых рубль может достичь еще до конца первого квартала.