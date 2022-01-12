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12.01.2022 09:20
Рубрика: Общество

Эксперты ожидают, что всплеск "омикрона" будет недолгим

Текст: Ирина Невинная

С тех пор, как начался всплеск "омикрона", исследователи прогнозируют, когда число случаев заражения может достичь пика. Ряд экспертов считают, что это произойдет в течение месяца, но есть и менее оптимистичные прогнозы, сообщает The New York Times.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Через месяц после всплеска мы начинаем видеть некоторые ранние признаки того, что в некоторых местах число случаев, возможно, начало снижаться и что волна "омикрона" вскоре может начать спадать", - пишет издание. - Появились некоторые обнадеживающие признаки на северо-востоке [США], которые свидетельствуют о том, что рост замедляется. Правда, это еще не четко определенная тенденция. Это проблеск того, что он замедляется".

Губернатор Кэти Хочул (Нью-Йорк), сообщила, что число новых случаев заболевания в Нью-Йорке также имеет тенденцию к уменьшению. Но в связи с тем, что в остальной части штата заболеваемость все еще растет, общая обстановка в штате остается очень напряженной.

"Мы еще не в конце", - сказала Хочул, но назвала последние цифры "проблеском надежды в то время, когда мы отчаянно в этом нуждаемся".

В то же время большая часть США находится в фазе взрывного роста, "мы наблюдаем уровни заболеваемости, которые намного превышают все, что мы когда-либо видели раньше, каждый день ", - пишет издание.

При этом более важным показателем силы пандемии эксперты называют уровень госпитализации, а он в последние дни резко возрос. "Сегодня число людей в США, госпитализированных с COVID-19, превысило пик прошлой зимы, поэтому, хотя "омикрон" вызывает менее тяжелые проявления заболевания, он по-прежнему представляет серьезную угрозу", - пишет The New York Times.

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