Европейские компании начали перепродавать друг другу российский газ

С начала года газопровод "Ямал - Европа" простаивает или работает в реверсном режиме, прогоняя газ из Германии в Польшу. Причем "Газпром" ответственно забронировал часть мощностей "Ямал - Европа" на январь (19 млн кубометров в сутки) для экспорта на Запад, но заявок на поставки из Европы не последовало.

Потери российской компании только за десять дней простоя газопровода оцениваются в 2 млн долларов. На фоне рекордной прибыли "Газпрома" в 2021 году эта сумма может показаться небольшой, но представим себе, какой поднялся бы крик, если, например, компания не выполнила бы свои обязательства по поставкам газа в Европу на 2 млн долларов.

Схожая ситуация с другими газопроводами. По "Турецкому потоку" прокачка газа упала с 43 млн до 26 млн кубометров в сутки, а транзит газа через Украину снизился почти в два раза. При этом биржевые цены на газ в Европе хотя и ушли с максимальных значений - 2000 долларов за тысячу кубометров, но все равно находятся на очень высоком уровне - выше 900 долларов, а подземные хранилища газа (ПХГ) опустели уже до половины. Более того, в Европе по-прежнему идут разговоры, что газа может не хватить на зимний период. Поэтому отсутствие заявок на его покупку в России вызывает удивление.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, есть две взаимосвязанные причины такого поведения европейских компаний. Первая - аномально высокие цены и относительно теплая погода. Два этих фактора обвалили спрос на газ в Европе на 30 процентов. Вторая причина - это большая политика. Сейчас проходит серия переговоров по архитектуре энергетической безопасности, и европейцам нужно продемонстрировать возможности снижения физического отбора российского газа. Кроме того, сложившаяся ситуация позволяет дать возможность по максимуму заработать на высоких ценах европейским корпорациям и трейдерам, считает эксперт.

За примерами последнего далеко ходить не нужно. Реверс газа по "Ямал - Европа" в Польшу - это фактическая его перепродажа по более высоким ценам. Как уточнил Гривач, физически поставки из Германии осуществляются за счет газа, который попадает в систему из "Северного потока". Есть еще три небольших газопровода из Норвегии, их потоки предназначены преимущественно для западной части Германии, откуда их перенаправлять в Польшу нерационально.

Рекордный отбор газа из хранилищ в Европе совпал с максимально высокими ценами на него на бирже

Но и Польша может оказаться не последним звеном в цепочке. В период переговоров "Газпрома" с Молдавией Варшава предлагала Кишиневу небольшие объемы газа. Ранее Польша продавала газ Украине и, возможно, сделала бы это и сейчас, но по таким высоким ценам он не по карману Киеву.

Точно проследить, как распоряжаются газом, который приходит по работающим трубопроводам и забирается из европейских ПХГ, невозможно. Показательно, что в период относительно теплой погоды в Европе отбор газа из хранилищ 10 января оказался близок к максимуму (около 750 млн кубометров). А прошлые рекорды отбора газа из ПХГ были поставлены в период предельных биржевых цен на газ 21 и 22 декабря, когда они превысили 2000 долларов за тысячу кубометров. В эти дни отбор приближался к 1 млрд кубометров в сутки.

В Европе одной из причин отсутствия заявок на российский газ называют увеличение поставок американского сжиженного природного газа (СПГ). В декабре в Европу пришло 7,5 млн тонн СПГ (около 10 млрд кубометров газа). Объем значительный, но рост поставок был связан только со скачком биржевых цен на газ в Европе в конце прошлого года, а также с падением стоимости фрахта танкеров в США. Это сделало европейский рынок для экспортеров СПГ премиальным по сравнению с поставками в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Сейчас ситуация опять изменилась, и сжиженный газ выгоднее везти в страны АТР.

Чтобы привлечь дополнительные объемы СПГ, европейцам пришлось платить "космические" деньги за спотовый газ (поставленный по биржевым ценам, по контрактам быстрой оплаты и доставки), а это в разы больше, чем за российский, по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой, считает Гривач. С его точки зрения, СПГ пока, как показывает практика, не очень надежный источник обеспечения энергетической безопасности, так как в любой момент может уйти на другие рынки, где за него будет предложена более высокая цена.

С этим согласен аналитик "Финам" Сергей Кауфман. По его мнению, СПГ из США действительно является одним из основных виновников отсутствия заявок на российский газ, однако устойчивый характер эта ситуация носить не будет. Во-первых, приоритетным направлением для американского СПГ остается Азия. Во-вторых, ряд контрактов "Газпрома" имеет структуру "бери или плати", по которой не покупать газ просто невыгодно. В-третьих, пока что объем американского СПГ слишком мал, чтобы вытеснить российский газ с европейского рынка.