ФАС будет мониторить стоимость газового оборудования для домохозяйств

Федеральная антимонопольная служба по поручению кабмина будет отслеживать цены на газовое оборудование для домохозяйств в рамках социальной газификации. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании правительства с Владимиром Путиным.

"Выявляются случаи роста стоимости газоиспользующего оборудования. Это происходит на фоне увеличения числа заявок в четыре раза, что вызвало рост спроса на оборудование", - отметил он.

На газификацию в России до 2025 года планируется инвестировать 800 миллиардов рублей.

Ранее Новак сообщил, что уровень газификации в стране по итогам 2021 года достиг 72 процентов. К 2030 году планируется взять планку в 83 процента.