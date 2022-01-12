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12.01.2022 16:15
Рубрика: Культура

Фестиваль в Гетеборге проведет эксперимент с массовым гипнозом

Текст: Сусанна Альперина

Шведский фестиваль в Гетеборге известен своими трюками и экспериментами. В год, когда случилась пандемия - на фестивале проводился эксперимент с одиноким зрителем на острове в Северном море. Для того, чтобы семь дней смотреть в самоизоляции кино, нужно было пройти большой конкурс - желающих поехать на остров было хоть отбавляй. Еще один шокирующий трюк фестиваля - показы фильмов в саркофагах.

Фото: instagram.com/berlinale
Берлинский кинофестиваль в раздумьях

"В гробу я видел ваше кино", - шутили те, кто смотрел кинокартины таким способом, и те, кто наблюдал за теми, кто смотрел. В этом году фестиваль проведет эксперименты с массовым гипнозом. На гала-показах трех фильмов, а это - "Память" Апичатпонга Вирасетакула с Тильдой Суинтон в главной роли, "Земля грез" Ширин Нешат и психологический триллер Кристиана Тафдрупа "Не говори никому" - будет присутствовать гипнотизер. Он проведет массовый сеанс гипноза зрителей, по словам организаторов, "преобразуя душевное состояние аудитории в соответствии с настроением и темой фильма". Гипнотизер разрушит чары только после сеанса.

По словам художественного руководителя фестиваля в Гетеборге Йонаса Холмберга, эксперимент призван "поднять вопросы о подчинении, нарушении и контроле", которые стали еще более актуальными из-за "правил и ограничений прошлого года", введенных во время пандемии коронавируса. Холмберг также указал на параллели между гипнозом и захватывающим опытом просмотра фильма в затемненном кинотеатре.

"Просмотр фильма в кинотеатре может быть чрезвычайно гипнотическим. Дома, с планшетом, гораздо сложнее сохранять концентрацию, необходимую для того, чтобы по-настоящему погрузиться в фильм", - сказал Холмберг. "Гипнотическое кино - это одновременно дань уважения и продолжение опыта просмотра фильмов в кинотеатре", - добавил он.

Однако, самым ярким экспериментом кинофестиваля в Гетеборге можно назвать тот, что он пройдет офлайн. В то время. Как другие киносмотры один за другим переходят в онлайн-формат. На фестивале планируется проведение очных показов в 18 кинотеатрах по всему городу. В программе 45-го фестиваля, который пройдет с 28 января по 6 февраля, будет представлено более 200 фильмов из 80 стран, в которых планируется участие гостей "со всего мира". Параллельно с очным фестивалем Гетеборг также будет показывать фестивальные фильмы онлайн для зрителей в Швеции на своей потоковой платформе Draken.

Что касается российских картин или сделанных при участии нашей страны, в этом году их пять. Это "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, "Брайтон 4" Левана Когуашвили (обa в основном конкурсе), "Купе номер 6" Юхо Куосманена (в программе Nordic Competition), "Разжимая кулаки" Киры Коваленко и "Межсезонье" Александра Ханта (в программе Voyage - "Путешествия"). Две из картин уже побывали в российском прокате "Капитан Волконогов..." готовится выйти в апреле. С фильмами "Брайтон 4" и "Межсезонье" пока в этом смысле ситуация неясная.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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