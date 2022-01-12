Гинцбург пояснил, почему "Спутник V" не нужно модифицировать под "омикрон"

Вакцина от коронавируса "Спутник V" не нуждается в модификации под штамм "омикрон", сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Нет, остается та же самая рекомендация - вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" через шесть месяцев", - сказал Гинцбург "Интерфаксу".

В то же время создатели мРНК-вакцин усиленно работают над их обновлением с учетом особенностей "омикрона". Глава Moderna Стефан Бансель сообщил, что бустерная вакцина против "омикрона" должна быть готова к осени. А генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что "омикрон"-модификация их вакцины будет выпущена уже в марте.

По мнению Гинцбурга, заявления этих компаний о разработке модификации их вакцин от COVID-19 связаны с тем, что "у них вакцины против "омикрона" не работают в отличие от "Спутника V", который работает", - цитирует ученого российское агентство.

Гинцбург сослался на результаты совместных исследований Центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани - они подтвердили высокую эффективность "Спутника V" и против нового штамма.

"В мРНК-вакцинах фиксированная конформация S-белка, которая хорошо работает против "уханьского" варианта, а у нас в "Спутнике" - не фиксированная... И поэтому количество специфических антител у привитых "Спутником" гораздо шире, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител", - пояснил Гинцбург различия между мРНК и векторной вакцинами.

Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил об ожидающемся бурном росте заболеваемости COVID-19 в связи с распространением "омикрон"-штамма. По мнению Гинцбурга, чтобы справиться с эпидемией, число прививаемых в сутки в России должно быть в десять раз больше, чем сейчас, чтобы за полгода достичь необходимого уровня коллективного иммунитета.

"В день 500-600-700 тысяч человек в России должно вакцинироваться, а те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода "зонтиком" накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, "Спутник" действует. Пока он действует против всех известных вариантов, нам с ним повезло", - сказал ученый.

В минувший вторник глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что за новогодние праздники в России вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса прошли 759 тысяч человек, в день прививались около 70 тысяч человек, что в разы меньше, чем в конце 2021 года. В Минздраве призывают сделать прививку и ревакцинироваться, если подошли сроки, тем, кто уже привит - технических препятствий для этого в регионах нет.