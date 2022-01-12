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12.01.2022 17:30
Рубрика: Власть

Глава комитета ГД исключил полный локдаун из-за "омикрона"

Текст: Татьяна Замахина

Абсолютный локдаун из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" власти вводить не будут, однако возможны определенные ограничения. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В Кремле оценили вероятность локдауна из-за "омикрона"

В эфире телеканала "Россия-24" он уточнил, что, как показывает мировой опыт распространения штамма, пандемия быстро нарастает, но также быстро и сходит на нет.

Какие именно ограничения могут быть введены, он предполагать не стал, ведь непонятно, насколько опасным окажется "омикрон".

Кроме того, он не исключил ограничения плановой помощи на этом фоне.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу наращивать темпы тестирования и вакцинации от коронавируса: по его словам, есть около двух недель, чтобы подготовиться к новому витку заболеваемости на фоне распространения "омикрона".

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