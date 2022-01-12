Глава комитета ГД исключил полный локдаун из-за "омикрона"

Абсолютный локдаун из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" власти вводить не будут, однако возможны определенные ограничения. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

В эфире телеканала "Россия-24" он уточнил, что, как показывает мировой опыт распространения штамма, пандемия быстро нарастает, но также быстро и сходит на нет.

Какие именно ограничения могут быть введены, он предполагать не стал, ведь непонятно, насколько опасным окажется "омикрон".

Кроме того, он не исключил ограничения плановой помощи на этом фоне.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу наращивать темпы тестирования и вакцинации от коронавируса: по его словам, есть около двух недель, чтобы подготовиться к новому витку заболеваемости на фоне распространения "омикрона".