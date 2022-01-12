Голикова: Нового эпидемического подъема по коронавирусу не избежать

Нового эпидемического подъема в стране не избежать, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента. Причина в новом штамме коронавируса "омикрон", контагиозность которого в 3-7 раз выше предыдущих.

В России уже выявлено 698 случаев заражения "омикроном", сообщила зампред правительства. Большая их часть приходится на Московский регион.

"Мы понимаем, что столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная тенденции сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма", - констатировала Голикова.

В правительстве предполагают, что показатели заболеваемости и выявляемости коронавируса могут быть кратно превышены. "Система должна быть готова принять этот удар", - сказала вице-премьер.