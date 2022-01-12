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12.01.2022 12:20
Рубрика: Общество

Голикова: Пациентов с коронавирусом в 2,9 раза меньше, чем на пике в ноябре

Текст: Владимир Кузьмин

По состоянию на вторник под наблюдением врачей находились 471,5 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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"Это в 2,9 раза ниже, чем в пик заболеваемости в ноябре 2021 года", - сравнила она показатели. 75,9 процента больных находятся на амбулаторном лечении.

В стране развернуто 164 тысячи ковидных коек, что на 141 тысячу меньше, чем на пике распространения инфекции. Действующий коечный фонд на утро вторника был занят на 69,5 процента, уточнила зампред правительства.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

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