Голикова: Пациентов с коронавирусом в 2,9 раза меньше, чем на пике в ноябре

По состоянию на вторник под наблюдением врачей находились 471,5 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Это в 2,9 раза ниже, чем в пик заболеваемости в ноябре 2021 года", - сравнила она показатели. 75,9 процента больных находятся на амбулаторном лечении.

В стране развернуто 164 тысячи ковидных коек, что на 141 тысячу меньше, чем на пике распространения инфекции. Действующий коечный фонд на утро вторника был занят на 69,5 процента, уточнила зампред правительства.