Госфильмофонд в 2021 году оцифровал более двух тысяч фильмов

Госфильмофонд России оцифровал в 2021 году более двух тысяч фильмов. Эта работа ведется с 2019 года в рамках нацпроекта "Культура" и позволяет не только показывать архивное кино на большом экране, но и делать его доступным на современных носителях.

- В 2021 году мы успешно отсканировали 2342 фильма, а это 5004 фильмовых материалов. Уже утвержден список фильмов на 2022 год, - отметил врио генерального директора Госфильмофонда России Роман Чистяков.

Он также рассказал, что удалось закупить новое оборудование для крупнейшего в России Комплекса цифровой реставрации - его открытие запланировано уже в начале этого года. Комплекс поможет значительно увеличить количество и качество реставраций архивных лент. Всего же в рамках нацпроекта "Культура" до 2024 года планируется оцифровать 22 500 фильмовых материалов.

- Для нас важно последовательно улучшать работу Госфильмофонда, обладающего богатой коллекцией не только по оценкам российских, но и мировых экспертов. Здесь хранятся уникальные материалы, восстанавливаются многочисленные фильмы, ведется методическая и собирательская деятельность в сфере кинематографии, - подчеркивает директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко.

Среди отреставрированных работ - "Юдифь и Олоферн" Луи Фейада, три итальянские картины, объединенные именем поэта Торквато Тассо, которые будут показаны в синематеках и киноархивах Италии и Голландии, а также "Старая, старая сказка" Надежды Кошеверовой, "Вокальные параллели" Рустама Хамдамова и австрийская картина Вальтера Райша "Силуэты". Совместно с Ленфильмом были восстановлены фильмы "Долгая счастливая жизнь" Геннадия Шпаликова и "Молох" Александра Сокурова, а с Чинетекой города Болонья, Музеем современного искусства в Нью-Йорке и Британским институтом кино был отреставрирован "Мой кузен" Эдварда Хосе.

Кадр из фильма "Старая, старая сказка". Фото: kinopoisk.ru

В 2021 году было принято более 2500 фильмов в отечественный фонд, 1080 - в иностранный фонд, а бумажный архив пополнился на девять тысяч единиц хранения.

Кроме того, архивное кино в России получило новый стимул благодаря проведению I Московского международного фестиваля архивных фильмов - преемника фестиваля "Белые Столбы", который с 1997 года организует Госфильмофонд России для знакомства киноведов с коллекцией одного из крупнейших киноархивов мира. В 2021 году фестиваль впервые прошел в Москве и стал доступен широкой публике, представив в программе свыше 90 картин.