Госслужащие в США будут выбирать между прививкой и увольнением

Президент США Джо Байден обнародовал новую стратегию по борьбе с пандемией "короны". Она предполагает, в частности, принудительную вакцинацию всех без исключения федеральных госслужащих.

Требования к наличию прививок ужесточат и на частных предприятиях. Тех, кто откажется сделать прививку, будут увольнять. Так что отделаться ПЦР-тестами сотрудникам федерального правительства уже не удастся. Точно такие же требования предъявят и к его подрядчикам.

По словам Байдена, "это не вопрос свободы или личного выбора - речь идет о защите себя и окружающих". Остальным работникам государственного и частного сектора в США, которые по каким-либо причинам не хотят прививаться, пока оставят альтернативу в виде ПЦР-тестов. Впрочем, это не поблажка: согласно новым правилам, справки работодателю придется сдавать по меньшей мере раз в неделю. И разумеется, за свой счет. Эту экстренную меру минтруда США готовит в отношении всех компаний со штатом больше 100 человек. А в Национальном совете Швейцарии предложили обязать непривитых жителей, заразившихся COVID, самим оплачивать больничный.

А как у нас?

В России, как подтвердили "РГ" в минздраве, принцип добровольности вакцинации, закрепленный в законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", никто отменять не собирается. Даже внесение прививки от ковида в Национальный календарь не предполагает принудительной иммунизации, такие разъяснения сделал замминистра здравоохранения Олег Гриднев. "Принцип добровольности сохраняется, и ни в коей мере он в данном законе (о включении прививки в Национальный календарь) не регламентируется", - пояснил замминистра. При этом хотя в статье 5 закона об иммунопрофилактике предусмотрено право отказаться от вакцинации, но далее та же статья говорит, что некоторым категориям работников при отсутствии прививок могут отказать в приеме на работу либо отстранить от работы, если она связана с высоким риском заражения. Под это правило подпадают медработники, педагоги, сотрудники муниципальных служб, транспорта, сферы услуг. Во многих регионах агитируют людей привиться на рабочем месте, поощряя дополнительным выходным и премией.