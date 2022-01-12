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12.01.2022 20:17
Рубрика: Власть

Грушко назвал встречу Россия-НАТО "разговором по душам"

Текст: Юрий Когалов
Прошедшие переговоры между Россией и НАТО заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко оценил как "разговор по душам". По его словам, эта встреча была очень нужна.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

"Произошла некая встряска. Если бы этой встречи не было, не удалось бы в полный рост поставить эти вопросы, они всегда как-то были на втором плане, но в таком ключе, как они обсуждались сегодня, я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам", - отметил Грушко.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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Дипломат выразил надежду, что российской делегации удалось донести до членов НАТО, что ситуация становится нетерпимой и риски, связанные с продолжением нынешнего курса альянса на расширение, могут перевесить те преимущества, которые они получает от этой политики.

Что касается восстановления представительства РФ при НАТО, то это будет возможно, если альянс изменит подходы к усилиям по обеспечению общей безопасности. В то же время Грушко подчеркнул, что "Россия не позволит никому диктовать, какое должно здесь быть присутствие". Москва не будет мириться, как прежде с искусственными сокращениями численного состава дипмиссии.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Международные организации НАТО Расширение НАТО Россия и НАТО

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