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12.01.2022 19:58
Рубрика: Власть

Грушко подвел итоги заседания Совета Россия - НАТО

Текст: Юрий Когалов
У России и НАТО нет объединяющей позитивной повестки дня. Об этом заявил глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, подводя итоги прошедшего заседания Совета Россия - НАТО.

"В результате решения НАТО приостановлено все практическое сотрудничество между нами и альянсом в зонах общих интересов. На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня, нет вообще", - отметил дипломат.

Он обратил внимание, что во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России. США и их союзники пытаются добиться превосходства во всех операционных средах: на суше, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве. "Под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса, и сам этот факт разрушающе действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах", - подчеркнул Грушко. Особую тревогу вызывает понижение потолка для применения ядерного оружия.

По его словам, Москва прямо указала на неприемлемость такой политики. Это было сделано "честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формулы". Дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности , отметил Грушко. По его мнению, предлагаемые Москвой гарантии улучшат безопасность не только России, но и стран НАТО.

Как заявил дипломат, "принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех". "Попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, обречены на провал", - отметил Грушко. "Если страны НАТО реально хотят с нами сотрудничать, они должны принять во внимание роль РФ как страны, которая гарантирует мир на огромном евро-атлантическом пространстве, которая вносит абсолютно критический вклад в поддержание мира и стабильности в этом регионе", - добавил дипломат.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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По его словам, прошедшая сегодня встреча "была посвящена анализу всех факторов, которые влияют на деградацию европейской безопасности, которую мы наблюдаем в последние годы". "Разговор получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный, но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам", - заявил замглавы МИД.

Одним из факторов, который негативно сказывается на безопасности в Европе, является процесс расширения альянса. "В 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину", - указал Грушко. Замминистра заверил, что Россия будет противостоять этим угрозам.

"Те меры, которые мы сегодня предлагаем, в том виде как они зафиксированы в проекте соглашения, они позволяют кардинально развернуть ситуацию", - отметил дипломат.

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