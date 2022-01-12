Иммунолог назвал особенности появлений "вредных" антител после COVID-19

Способность COVID-19 вызывать долгий постковидный хвост даже после легкой формы болезни обусловлена выработкой особых белков - так называемых аутоантител. Они могут способствовать развитию рассеянного склероза, псориаза, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний.

- В отличие от защитных антител, которые вырабатываются после болезни, аутоантитела - это "внутренние враги". Они возникают из-за сбоя в иммунной системе и атакуют не вирусы или болезнетворные бактерии, а бьют по собственным органам и тканям организма, - объяснил KP.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Впрочем, аутоантитела есть и у большинства здоровых людей. Однако с относительно небольшим количеством этих "неправильных" антител организм, как правило, справляется без опасных последствий.

- В нас заложен механизм, который называется "иммунологическая толерантность", - говорит Николай Крючков. - У иммунной системы есть ряд "предохранителей", благодаря которым она сходу не запускает агрессивные реакции на все, что кажется ей чужеродным. Если же предохранители не срабатывают либо раздражающие стимулы слишком сильные, то иммунная система начинает атаковать врага.