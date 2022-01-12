iPhone подорожают - стали известны цены

Смартфоны iPhone следующей линейки станут дороже, чем актуальные модели. Кроме того, в грядущую серию iPhone планируется внести ряд изменений.

Как пишет Tech Radar со ссылкой на инсайдера LeaksApplePro, Apple откажется от модели mini в линейке iPhone 14, а базовая модель будет стоить 799 долларов в США - на уровне актуальных флагманов.

Кроме того, в утечке фигурирует модель под названием iPhone 14 Max - это может быть просто увеличенная версия iPhone 14. Ее стоимость составит 899 долларов.

iPhone 14 Pro, по данным инсайдеров, обойдется покупателям в 1099 долларов (против нынешних 999 долларов), а iPhone 14 Pro Max - в 1199 долларов (вместо 1099). Речь, напомним, идет о младших моделях.