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iPhone подорожают - стали известны цены

Текст:   Антон Благовещенский
12.01.2022,  
14:53
Фото: EFE/APPLE INC. Фото: EFE/APPLE INC.
Фото: EFE/APPLE INC.

Смартфоны iPhone следующей линейки станут дороже, чем актуальные модели. Кроме того, в грядущую серию iPhone планируется внести ряд изменений.

Как пишет Tech Radar со ссылкой на инсайдера LeaksApplePro, Apple откажется от модели mini в линейке iPhone 14, а базовая модель будет стоить 799 долларов в США - на уровне актуальных флагманов.

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Кроме того, в утечке фигурирует модель под названием iPhone 14 Max - это может быть просто увеличенная версия iPhone 14. Ее стоимость составит 899 долларов.

iPhone 14 Pro, по данным инсайдеров, обойдется покупателям в 1099 долларов (против нынешних 999 долларов), а iPhone 14 Pro Max - в 1199 долларов (вместо 1099). Речь, напомним, идет о младших моделях.

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