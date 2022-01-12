Искусственному интеллекту отказали в праве изобретать

Апелляционный суд Великобритании постановил, что искусственный интеллект (ИИ) не может быть изобретателем новых патентов, а право собственности передается его создателю.

В 2018 году Стивен Талер, автор ИИ под названием DABUS, подал две заявки на патент: одну на особенный тип контейнера для пищевых продуктов, а вторую - на специальный проблесковый маячок. Однако он не назвал себя автором изобретений, а утверждал, что их создал искусственный интеллект.

В Ведомстве интеллектуальной собственности Великобритании, которое занимается регистрацией патентов, изобретателю отказали и заявили, что автором патентов может быть только человек. Тогда Талер подал иск в Верховный суд Великобритании, но проиграл. Однако изобретатель на этом не успокоился и пошел в Апелляционный суд. Его главный аргумент заключался в том, что ИИ может обладать теми же правами, что и человек. Но судья Элизабет Лейнг постановила, что лишь человек может быть изобретателем.

"Патент - это законное право, оно может быть даровано только человеку", - заключила она. Апелляционный суд подтвердил решение Верховного суда Великобритании. Изобретатель не успокоился и подал аналогичные иски и в других странах. Например, в августе австралийский судья постановил, что ИИ может претендовать на патент и считаться автором изобретения. А в США суд встал на сторону Управления по патентам и торговым знакам, которое указало, что "только физические лица могут быть названы изобретателями и время ИИ еще не пришло".

ИИ нельзя назвать изобретателем, поскольку у нейросети нет цели и желаний, она пытается повторить логику того, что имитирует, говорит Денис Сереченко, директор по технологической политике Microsoft в России. "Объем знаний любой нейросети ограничен количеством информации, которую предоставил ей человек", - поясняет он. По словам эксперта, на стыке искусства и технологий получаются любопытные проекты.

Например, портрет Эдмонда де Белами, который был продан на аукционе Christie s за 432,5 тыс. долл. "Также ИИ неплохо умеет создавать тексты. Генерирует он их на основе огромного объема информации, используя вероятностную модель для подбора слов по смыслу. К примеру, модель GPT-3 от OpenAI, которая создает статьи, сценарии, была обучена на 570 Гб текстовой информации", - заключает Сереченко.

А как у нас?

В России пока не было случаев, чтобы кто-либо пытался зарегистрировать ИИ автором патента. "По российскому законодательству ИИ не может быть автором произведений, поскольку ГК РФ определенно говорит, что автором изобретения может быть только "гражданин" или "творческий коллектив", фактически это означает, что это может быть только человек", - утверждает Александр Журавлев, управляющий партнер юридической компании "ЭБР". Юрист уверен, что авторами любого патента должны считаться разработчики ИИ, которые его создали.

"Такой подход исключит спорные ситуации, которые могут возникнуть в судебной практике. В противном случае у бизнеса, разрабатывающего и инвестировавшего в создание ИИ, будут сложности с монетизированием созданного программой результата", - заключает Журавлев.

"В актуальной российской практике в случае регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с помощью ИИ, в качестве авторов указываются физические лица, а в качестве правообладателя - организации", - объясняет Борис Едидин, зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.