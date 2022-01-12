Испанский суд отказал в иске Сергею Пугачеву

Высший суд Мадрида отклонил требования банкира Сергея Пугачева о взыскании с нашей страны огромной суммы - 14,5 миллиарда долларов. Якобы именно столько инвестиций гражданин Пугачев вложил в экономику России. Подчеркнем, что это решение суда - уже окончательное. Оно не подлежит ни обжалованию, ни пересмотру. А в России гражданина Пугачева давно хотят видеть следователи по скандальному уголовному делу о Межпромбанке.

Если кто не помнит, то было у нас такое финансовое учреждение, которое плохо кончило, но до этого успело ограбить множество людей и фирм. Сейчас у Пугачева гражданство Франции, которое он получил в 2009 году. А у нас еще несколько лет назад бывший сенатор и бывший банкир Пугачев был объявлен в розыск и заочно арестован по обвинению в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов.

С Фемидой у него не складывается и в других странах. Так, в Великобритании он приговорен к двум годам заключения за неуважение к суду. А к нашей стране он предъявлял иски в международных судах. До Мадрида был Международный арбитражный суд.

Суды начались в 2015 году, когда Сергей Пугачев потребовал международного арбитражного разбирательства против России. Основанием он назвал соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений. По мнению новоиспеченного французского гражданина, Россия нарушила его права как французского инвестора. Мы же доказывали, что Пугачев не делал инвестиций в российскую экономику, которые подпадали бы под действие соглашения.

В итоге через пять лет Международный Арбитражный суд отказал банкиру. На том основании, что спор не входит в его юрисдикцию. Со стороны России с Пугачевым судился наш минюст. В пресс-релизе, который обнародовало ведомство после своей убедительной победы, было сказано, что Россией были представлены многочисленные доказательства того, что Пугачев не является французским инвестором.

АСВ убедило иностранные суды в своих правах на имущество банкира во Франции и активы в Англии

А сам истец не смог доказать, что вложил в российскую экономику средства, подлежащие защите по советско-французскому соглашению.

Кстати, после проигрыша Международный Арбитражный суд обязал Пугачева возместить бюджету России наши расходы на арбитражное разбирательство. А это 5,8 миллиона долларов. После этого гражданин Пугачев кинулся оспаривать этот вердикт в Высшем суде Мадрида. И вот - очередной отказ.

Напомним, что Межпромбанк лишился лицензии в 2010 году. В ноябре того же года Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка признал Межпромбанк банкротом.

Арбитраж еще весной 2015 года признал экс-сенатора Пугачева и вместе с ним троих топ-менеджеров разорившегося Межпромбанка виновными в "совершении действий, приведших к банкротству банка".

Тогда же суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов обязал Пугачева выплатить 75,6 миллиарда рублей. Пугачев потом не раз пытался добиться отмены этого решения в нескольких инстанциях, но - безуспешно.

Позже АСВ убедило несколько иностранных судов в своих правах в качестве конкурсного управляющего Межпромбанка и обратило взыскание на имущество Пугачева во Франции и трастовые активы в Великобритании.