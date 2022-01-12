Историк Игорь Марзалюк рассказал, как воспитать патриотов

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об объявлении 2022-го Годом исторической памяти. Насколько важно сохранить героическое наследие и правду, предупредить новые вызовы и угрозы, как растить патриотов? Как общая память объединяет белорусов и россиян? Своим видением этой глобальной темы поделился с "СОЮЗом" доктор исторических наук, член-корреспондент НАН Беларуси, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк.

- Определение 2022-го Годом исторической памяти в свете тех событий, которые ему предшествовали, вполне закономерно и логично. Такое решение Президента Беларуси Александра Лукашенко можно только приветствовать. Ровным счетом, как и предложение членов Конституционной комиссии о внесении новых статей в Основной Закон Беларуси, где предусматривается закрепление спектра связанных с исторической памятью, нашим прошлым и героическим наследием событий.

От контроля за памятью и того образа исторического прошлого, который существует в том или ином обществе, во многом зависит его развитие.

Потому что историческая политика, которая воспринимается как система исторических ценностей, отраженная в знаковых персонажах, национальных героях, памятниках и событиях, отвечает на три фундаментальных вопроса: откуда мы, почему мы такие и как нам выстраивать наше будущее, исходя из прошлого. История - это мы, то, что сохраняется в нас. Историческая память во многом предопределяет то, как мы двигаемся и на какой системе ценностей воспитываем и учим детей. Я говорю об истории не как об академической науке, научной дисциплине, а о том, что такое хорошо и что такое плохо, как при помощи тех или иных исторических персонажей выстраивается правильное прочтение узловых сюжетов исторического прошлого страны.

В связи с этим считаю необходимым подготовить новую линейку гуманитарных учебников для высшей школы. Вместе с группой авторов мы подготовили учебник по истории белорусской государственности и истории государственной символики. Вскоре запланировано обсуждение учебника с историческим сообществом, а также проведение презентационного тура по стране.

Считаю необходимым подготовить новую линейку гуманитарных учебников для высшей школы

Необходимо уяснить еще один принципиальный момент: историческая память - это душа нации и то, что не позволяет государству утратиться, стать "стадом" животных, для которых все равно, какими были их предки, какова была их традиция. Это национальная гордость, которая создает и созидает. Мы должны определить, кто национальный герой и победитель, потому что мерзавцы и предатели, заливавшие нашу землю кровью, предавшие своих братьев и сестер, не могут претендовать на статус национальных героев. Вместе с тем белорусы всегда будут помнить великих людей, которые созидали страну, защищали землю, в том числе ценой своей жизни.

Отдельно хотелось бы заострить внимание на моменте, который определяет историческую память Беларуси и России, - это одинаковое прочтение одного из самых ярких совместных сюжетов нашей истории - Великой Отечественной войны. И Республика Беларусь, и Российская Федерация свято чтут память тех, кто отдал свою жизнь за родину, за будущее своих потомков. Здесь прослеживается очень важный исторический контекст, объединяющий Союзное государство. Ведь в памяти еще свежи воспоминания о неисчислимых жертвах войны.

Мы помним, что белорусы сражались в битве под Москвой, защищали блокадный Ленинград, проявляли мужество и героизм под Сталинградом и на Курской дуге. Мы никогда не забудем, что в партизанских отрядах вместе с остальными народами Советского Союза плечом к плечу вместе с белорусами стояли русские. Мы помним, как вместе освобождали наши земли. В этом принципиальное тождество, я бы сказал синонимичность наших оценок прошлой войны. И в этом наш единый подход к тем великим и трагическим событиям. В том числе и поэтому важно уделять много внимания вопросам сохранения исторической памяти.

Необходимо помнить, что очень важным элементом любой концепции исторической памяти является мемориальное законодательство, то есть законы, которые четко регламентируют отношение к тому или иному важному событию, пресекают спекулятивные, фальсификаторские, лживые интерпретации прошлого и предусматривают административное и уголовное наказание за те или иные интерпретации и попытки пропаганды человеконенавистнической нацистской идеологии. Я глубоко убежден, что когда мы сталкиваемся с диаметрально противоположными трактовками той или иной эпохи белорусской истории, то зачастую дело здесь не в каких-то научных построениях, а, как правило, превалирует идеологический компонент, связанный с очень конкретными, прагматичными политическими воззрениями той или иной группы, которая через эти вещи старается продвинуть свою позицию. Мы сейчас активно занимаемся мемориальным законодательством. Нужно не бояться четко озвучивать белорусоцентричную точку зрения на те или иные эпохи нашей истории. А за отрицание геноцида строго наказывать!

Если мы говорим о механизмах функционирования исторической памяти, об исторической политике, то это всегда несколько компонентов. Это выверенные учебники, четкое проговаривание важнейших узловых сюжетов прошлого и их правильная интерпретация, а также пантеон национальных героев, который должен быть четко обозначен. И третий важнейший момент - мемориальное законодательство. Два последних законопроекта, которые приняла Палата представителей Национального собрания Беларуси, в том числе о геноциде и о пресечении восхваления нацизма, как раз об этом.