Как российско-белорусская тройка стала украшением НХЛ

Двадцатилетний белорусский хоккеист Алексей Протас в ноябре прошлого года не просто ярко дебютировал в заокеанской Национальной хоккейной лиге. За один месяц почти двухметровому парню из Витебска удалось то, на что у многих очень даже приличных мастеров клюшки уходят годы - спустя считаные недели после самого первого матча в НХЛ он уже играл в первой тройке команды "Вашингтон Кэпиталз" вместе с двумя россиянами - легендарным бомбардиром Александром Овечкиным и известным форвардом Евгением Кузнецовым. После первого гола Алексея в ворота "Каролины" капитан команды Овечкин вручил в раздевалке юному белорусу топор викинга, так в "Вашингтоне" награждают лучшего атакующего игрока.

Сказочное, по-другому и не скажешь, начало карьеры Протаса совпало с очередным всплеском эмоций по поводу впечатляющих успехов Овечкина. Едва ли не каждый матч "Александра Великого" в этом сезоне сильнейшей лиги мирового хоккея приносит сразу несколько изменений в таблице разнообразных статистических рекордов, которые так любят и ценят в Северной Америке. 36-летний Овечкин не просто очень много забивает для своих почтенных по хоккейным меркам лет, он очень серьезно покушается на главный трофей - звание лучшего бомбардира НХЛ всех времен. Этот титул, если честно, имеет и важнейшее политическое измерение. В будущем сентябре исполнится ровно полвека с той поры, как советский хоккей громко заставил себя уважать во всем мире. Знаменитая суперсерия 1972 года не только "развеяла миф о непобедимости канадских профессионалов", не только доказала, что лучшие хоккеисты Советского Союза совсем не хуже главных игроков НХЛ, а еще и с неожиданным для всех грохотом поставила вопрос: а кто же всех сильнее в мировом хоккее? И впоследствии правильный ответ звучал устрашающе для канадских родоначальников игры: "большая красная машина" советского хоккея, казалось, не признавала никаких преград. Успехи эти были тем более удивительны, что официальная родословная хоккея с шайбой в СССР ведет отсчет всего-то с событий 75-летней давности: 22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат страны.

Минуло всего лишь четверть века, и в 1972-м лучший тогдашний канадский хоккеист Фил Эспозито после первых поражений от сборной СССР извинялся перед всей Канадой так, как извиняются после проигранной войны. Дальше неудачи следовали регулярно, и в запасе у сторонников превосходства североамериканского хоккея оставался, по сути, один серьезный аргумент: а вы приезжайте к нам в НХЛ, там и посмотрим, чья машина сильнее. Со времен перестройки прошло вот уже больше тридцати лет и такая возможность активно используется, но только теперь именно Овечкин реально приближается к самому престижному заокеанскому титулу, из года в год доказывая свою звездную состоятельность. Совсем недавно Александр достиг рубежа в 750 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, а впереди только трое, играть уже закончившие. Чеха Яромира Ягра, хорошо запомнившегося омским болельщикам по игре за местный "Авангард", Овечкин очень даже может обогнать уже в нынешнем сезоне. Затем на очереди канадская легенда 1940-х - 1970-х, скончавшийся в 2016 году Горди Хоу с 801 шайбой. Для единоличного лидерства останется догнать и перегнать результат, который держится с 29 марта 1999 года, когда своей 894-й шайбой отметился незабвенный Уэйн Гретцки, чей дед по отцу белорус Терентий Грецкий в начале ХХ века перебрался за океан из Гродненской губернии. Судя по нынешним забивным темпам Овечкина, превзойти Гретцки он сможет уже в ближайшие несколько лет.

И вот на фоне этой увлекательной бомбардирской погони в одном из лучших клубов НХЛ появляется российско-белорусская первая тройка с участием Протаса, хотя поначалу и всего на несколько матчей. Пока что у Алексея есть только одно общее с Овечкиным: оба провели свой дебютный матч в заокеанской лиге в 20-летнем возрасте. Все зависит теперь от самого талантливого белоруса, чьи перспективы легендарный россиянин оценивает с оптимизмом: "Он набирается уверенности с каждым матчем. Мы объясняем ему различные ситуации на льду. Пока что он растет и учится, но из него должен получиться очень хороший игрок".

Весьма примечательно, что Протас заиграл в сильнейшей лиге мирового хоккея не случайно, а вполне закономерно. В Беларуси подрастает весьма перспективное поколение молодых хоккеистов, потенциально способных в ближайшее время заиграть в клубах НХЛ. С января 2021 года в коман­де "Нью-Джерси Дэвилз" неплохо проявляет себя 23-летний ныне минчанин Егор Шарангович. И он, и Протас еще осенью 2020-го радовали болельщиков минского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге, а затем хорошо освоились в Северной Америке, войдя тем самым в хоккейную историю Беларуси. Их примеры очень даже неплохо опровергают давно знакомую и порядком поднадоевшую белорусским болельщикам антихоккейную риторику: мол, это слишком дорогой вид спорта и зачем было строить в столице страны "Минск-Арену", а в регионах - многочисленные ледовые площадки? А вот затем, чтобы в Витебске, в котором в советские годы условий для занятия хоккеем на серьезном уровне не было вообще, вырос известный теперь на весь мир Протас. И чтобы вслед за Алексеем последовали молодые таланты из других, еще совсем недавно нехоккейных белорусских городов.

А планы в этом отношении имеются весьма амбициозные. Летом 2019 года, когда "Вашингтон" выбрал Протаса на драфте и заключил с ним трехлетний контракт, у новичка спросили, верит ли он в то, что в перспективе в НХЛ будут играть сразу пятьдесят белорусов, как это сейчас заведено у россиян, шведов, чехов, финнов. Алексей уверенно ответил, что это реально. Два с половиной года назад казалось, что такой ответ навеян юношеским максимализмом, а самому отвечающему придется долго и упорно пробивать себе дорогу к хоккейным вершинам. Теперь идея уже не выглядит чистой фантастикой: ведь у самого Протаса получилось пробиться в состав звездного клуба Овечкина и сыграть там до и после Нового года уже более 20 матчей. Чем не пример для других белорусов?