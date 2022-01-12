Как техник-электромеханик стал известным на весь Витебск печником

Русская, шведка, голландка, банная - секреты каждой из этих печей во всех тонкостях знает витебчанин Андрей Шкурко. Хотя о том, что станет печником, в молодости даже и не думал. В родном Витебске получил, казалось бы, перспективную специальность техник-электромеханик по наладке станков с числовым программным управлением и робототехнических комплексов.

Печник сегодня - это не дед с молотком за поясом и мастерком за голенищем сапога.

- Но тогда были 1990-е, непонятное время. Полгода поработал на заводе. Зарплата низкая - ушел в торговлю. Имел на рынке несколько точек с фруктами, дело вроде бы шло неплохо. Но пока лечил сломанную ногу, многое изменилось, и оказался не у дел, - вспоминает мастер.

И снова, как многие, подался в строители, не имея соответствующей специальности. Три месяца был подсобником в бригаде каменщиков, потом сам делал кладку. Строил в Москве, Санкт-Петербурге. Когда трудился в Питере, увидел объявление о наборе на курсы печников и вечерами после работы ездил на учебу. Затем в одной из питерских фирм набирался опыта по новой специальности рядом с именитыми мастерами. Через год вернулся в Витебск строить печи.

- Да, печник ведь тоже строитель, но здесь я творец и отвечаю за процесс от начала до конца. Это гораздо интереснее, - рассказывает Андрей Шкурко.

Печник сегодня - это не дед с молотком за поясом и мастерком за голенищем сапога. Современный мастер может и сложить печь, и сконструировать, сделать не только эскиз, но и 3D-проект, а на заказ едет с прицепом необходимых инструментов. Выполнив работу, предоставляет клиенту паспорт на печь. В нем помимо функционала, мощности есть и чертеж дымовых каналов, который, как открытую книгу, читает трубочист. К сожалению, таких специалистов очень мало, поэтому печники иногда сами чистят дымоходы.

Любая печь требует к себе внимания, определенного режима топки и чистки, замечает Андрей. Он рекомендует проводить техобслуживание печи ежегодно перед началом отопительного сезона. Кстати, в Европе даже страховку не продлят и не подпишут, если трубочист не почистил дымоход и не подписал акт хозяину, что печные каналы в порядке.

- У нас же все это пущено на усмотрение собственников. Сплошь и рядом не чистят по 20 лет, - поделился наболевшим мастер. - Хотя, когда построим, рассказываем, как, чем и сколько надо топить, как обслуживать. С паспортом на печь выдаем и инструкцию по топке.

Кстати, многие не знают простых вещей. Чем плотнее древесина, тем больше тепла при сгорании она отдаст. Понятно, дуб вне конкуренции. Но важно, чтобы дрова были сухими, а не только какими поленьями топить. Если сырыми, то почти половина энергии уходит на то, чтобы выпарить жидкость. Кроме того, из-за этого на поверхности печи могут образоваться пятна, дымовая труба зарастает сажей быстрее и чистить ее нужно чаще.

При выборе, объясняет важные нюансы мастер, нужно учитывать не только желание иметь красивую печь, но и баланс теплопотерь помещения, мощность печи. Нецелесообразно в маленьком доме ставить большую печь - будет очень жарко.

Кроме того, есть тонкостенные, среднестенные и толстостенные печи, и у каждой свои особенности. Тонкостенные нагреваются минут за 40, но быстро и остывают. Поэтому подходят для небольших помещений, которые нужно быстро нагреть, например для дач. Со стенами средней толщины печь топится около двух часов. Толстостенные двухконтурные дадут комфортную температуру не быстро, зато смогут поддерживать тепло без значительных перепадов температур между протопками. Такие печи, говорит мастер, хороши в домах постоянного проживания.

Заказчики периодически подбрасывают задачки: одному нужна печь с лежанкой, другому - совместить с камином. Но самые сложные, несмотря на кажущуюся внешнюю простоту, - банные, признается Андрей:

- Особенно трудно проектировать для коммерческих бань. Нужно учитывать большую массу закладки камней и их мощный нагрев. На пике топки температура достигает 900 градусов, а после протопки - градусов 500-600. Камни иногда даже плавятся.

Тонкостям своего ремесла Андрей Шкурко обучает своего 16-летнего сына. Отец счастлив, когда у парня получается и в глазах загорается искра.

- Необязательно, чтобы он тоже стал печником, у каждого своя стезя. Но мужчина должен руками уметь делать все, в том числе и сложить печь, - убежден мастер.

Когда выпадает свободное время, Андрей любит кататься на велосипеде, плавать. Увлечен водным туризмом. Недавно приобрел каяк, на котором весь сезон ходил по Западной Двине. Но мечтает поплавать по Ладоге, Онежскому озеру и увидеть Питер с другого ракурса - из лодки, проплывая по каналам.

Чтобы без суеты и с удовольствием встретить Новый год с женой и сыном, мастер старается быстрее выполнить заказы. Вспоминает, как однажды семейный праздник чуть не сорвался:

- 31 декабря попросили срочно отремонтировать печь. На небе уже появились звезды, темно, а мы с напарником еще докладываем развалившуюся трубу... На этот раз празднику ничто не помешало.

Арифметика дела

На изготовление печи-шведки уходит от четырех до девяти дней. Это зависит от качества кладки и декоративных элементов, а также наличия помощника.

Стоимость кирпича колеблется от 55 копеек до шести белорусских рублей за штуку. Кладка такой печи с декором обойдется в 2800 белорусских рублей.

Андрей Шкурко ежемесячно отчисляет налоги за себя и наемного работника - 450 белорусских рублей, а также выплачивает ему заработную плату.

Остальные средства идут на необходимые для работы инструменты, обслуживание автомобиля, на котором ездит на заказы в районы, участие в семинарах, выставках, конференциях.