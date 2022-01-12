Канцлер Австрии объявил об обязательной вакцинации с 1 февраля

Канцлер Австрии Карл Нехаммер придерживается даты вступления в силу обязательной вакцинации с 1 февраля. "Эта мера необходима для предотвращения повторного локдауна и обеспечения поддержки системно важных областей", - отметил политик в интервью телеканалу OE1.

По его словам, чтобы эффективно противостоять новой волне пандемии, потребуется особенно жесткая блокировка (Shutdown), но этого не должно быть.

Канцлер пояснил, что введение обязательной вакцинации "не подлежит для него сомнению". Правительство разработало четкий график борьбы с коронавирусом, который позволит избежать высокой степени заражения населения".

Между тем в пятницу у Нехаммера был зафиксирован положительный тест на коронавирус. В этой связи он находится дома. "Благодаря вакцинации я в полном порядке. До сих пор у меня было довольно мягкое течение болезни", - цитирует газета Kleine Zeitung канцлера.