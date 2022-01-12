Канцлер Германии поддержал возобновление работы Совета Россия - НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, впервые выступивший в новом качестве на "парламентском часе" в бундестаге, который собрался на свое первое в этом году заседание, поддержал возобновление работы Совета Россия - НАТО, который после долгого перерыва проходит 12 января в Брюсселе. Шольц приветствовал все форматы диалога.

Выступление немецкого канцлера и вопросы, которые задавали ему депутаты от разных фракций, касались, прежде всего, борьбы с пятой волной "короны" и перспектив введения обязательной вакцинации в Германии. Однако во вступительном слове Шольц вкратце затронул и тему внешней политики. Политик напомнил, что на этой неделе делегации РФ и США провели консультации по стратегическим вопросам (они прошли 9-10 января в Женеве), а затем в Брюсселе стартовало заседание Совета Россия - НАТО. Глава немецкого правительства приветствовал эти инициативы и выразил надежду, что они позитивно повлияют на ситуацию с безопасностью в Европе.

Он также выступил в поддержку "нормандского формата". "Мы хотим оживить нормандский формат для преодоления кризиса на Украине", - заявил Шольц. По его словам, полезно вести "диалог во всех возможных форматах", которые помогут укрепить безопасность в Европе. При этом Берлин выступает в этих вопросах солидарно со всем Евросоюзом и "вместе с американскими партнерами", заключил канцлер ФРГ.