Киевский суд разрешил задержать Порошенко

Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко, чтобы принудительно доставить его на заседание, где решится вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на одного из адвокатов бывшего главы государства.

По словам Игоря Голованя, офис генерального прокурора и Печерский райсуд Киева скрывают, что существует такое постановление. По мнению юриста, никаких оснований для задержания Порошенко и принудительной доставки его в суд не существует.

Как отметил Головань, по возвращении на Украину Порошенко готов добровольно прибыть в суд 17 января. Защита экс-президента потребовала назначить судебное заседание на день его возвращения в Киев.

Кстати, ранее суд наложил арест на все имущество Порошенко в рамках дела о госизмене. Примечательно, что судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая, вынесшая это решение, попала в базу сайта украинских националистов "Миротворец".