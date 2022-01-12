Колонка Apple HomePod mini может прийти в Россию

В последнем обновлении программного обеспечения, которое вышло в декабре, умная колонка Apple HomePod mini получила поддержку сразу нескольких языков для Siri.

Как уточняет портал Macrumors, предполагается, что компания в этом году выпустит устройство в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии и России. Также Apple запустила тестирование поддержки шведского, датского и норвежского языков.

HomePod mini вышла в октябре 2020 года. Сейчас колонка доступна в США, Австралии, Австрии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Мексике, Новой Зеландии, Испании, Тайване и Британии.

Устройство доступно в новых - желтом, оранжевом и синем цветах, а также традиционных белом и космическом сером. Колонка имеет высоту 3,3 дюйма (8,9 сантиметра) и производит достаточно мощный 360-градусный звук.

HomePod mini работает с Apple Music, подкастами, тысячами радиостанций и популярными музыкальными сервисами. Интегрированная с колонкой Siri может распознавать голоса до шести разных членов семьи, подбирать музыку и подкасты в соответствии с их предпочтениями и отвечать на личные запросы