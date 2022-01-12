Косачев о переговорах Россия - НАТО: "Стороны остались при своем"

Был бы рад ошибиться, но складывается впечатление, что сегодняшние переговоры с НАТОвцами, в отличие от позавчерашних переговоров с американцами, прошли в традиционном жанре двух монологов.

Из хорошего - и натовцы на этот раз слушали наш монолог, а не только мы - натовский (к чему всё сводилось в последние крайне неудачные для Европы годы).

Из менее хорошего - стороны, судя по всему, остались при своём. НАТОвский караван по-прежнему двигается (вперёд? вспять?) со скоростью самых малоподвижных верблюдов в альянсе (чем жёстче среди новобранцев русофобия, тем меньше способности к движению). Прибалты, поляки и британцы продолжают хромать на марше.

Из совсем нехорошего - безопасности в Европе в результате состоявшихся в Брюсселе консультаций совершенно точно не прибавилось. Лишь бы не убавилось.

Остаётся надеяться на то, что после Женевы позавчера в Вашингтоне к сегодня ещё не провернулись нужные шестерёнки и что Вашингтон, без которого ни шагу ни прибалты, ни поляки, ни даже британцы, пока размышляет и ещё не сказал своего последнего слова. Что и обусловило характер сегодняшнего заседания Совета Россия-НАТО в жанре "ни рыба - ни мясо". А если так, то и завтрашнее заседание в формате ОБСЕ грозит стать повторением сегодняшнего опыта - слишком мало времени на раздумья и перезагрузку системы.

И все же опыт совершенно точно не бессмысленный. Капля камень точит. Осталось лишить соответствующий процесс безнадежности. К чему и прилагает все возможные и невозможные усилия наша страна.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook.