Крашенинников: Смертная казнь в России невозможна

Введение смертной казни в России невозможно, уверен председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он объяснил, что на то есть ряд причин, в том числе юридических и эмоциональных.

Среди юридических препятствий - присоединение России к протоколу Конвенции о защите прав человека, а также мораторий, установленный главой государства.

В числе причин эмоционального характера он назвал огромное количество судебных ошибок, которые есть не только в России, но в других странах. "Это необратимая ситуация, даже если потом будет выяснено, что это судебная ошибка, человека уже не вернуть", - пояснил Крашенинников.

Кроме того, по его словам, "наличие или отсутствие смертной казни не влияет на состояние преступности" в той или иной стране.

"Мы этот период прошли, слава Богу, надеюсь, к нему не вернемся", - считает глава комитета.

Ранее СМИ распространили выдержки из работы председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, где речь шла о применении смертной казни. Слова Зорькина рядом изданий были интерпретированы как мнение о том, что в России может произойти возврат к смертной казни.

"Я знаю, что он такие вещи, конечно, не говорил", - заявил Крашенинников, подчеркнув, что работа Зорькина содержит "много различных выводов, почему смертная казнь в России невозможна".