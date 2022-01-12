Крашенинников: Смертная казнь в России невозможна

Он объяснил, что на то есть ряд причин, в том числе юридических и эмоциональных.
Среди юридических препятствий - присоединение России к протоколу Конвенции о защите прав человека, а также мораторий, установленный главой государства.
В числе причин эмоционального характера он назвал огромное количество судебных ошибок, которые есть не только в России, но в других странах. "Это необратимая ситуация, даже если потом будет выяснено, что это судебная ошибка, человека уже не вернуть", - пояснил Крашенинников.
Кроме того, по его словам, "наличие или отсутствие смертной казни не влияет на состояние преступности" в той или иной стране.
"Мы этот период прошли, слава Богу, надеюсь, к нему не вернемся", - считает глава комитета.
Ранее СМИ распространили выдержки из работы председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, где речь шла о применении смертной казни. Слова Зорькина рядом изданий были интерпретированы как мнение о том, что в России может произойти возврат к смертной казни.
"Я знаю, что он такие вещи, конечно, не говорил", - заявил Крашенинников, подчеркнув, что работа Зорькина содержит "много различных выводов, почему смертная казнь в России невозможна".