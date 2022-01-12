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12.01.2022 14:16
Рубрика: Власть

Краснов: Граждане доверяют прокурорам - за 20 лет было рассмотрено более 80 млн обращений

Текст: Иван Егоров

Во время торжественного заседания, посвященного 300-летию со дня образования российской прокуратуры, генеральный прокурор Игорь Краснов обратил внимание прежде всего на правозащитную функцию надзорного ведомства.
12 января 1722 года Указом Петра I учреждена российская прокуратура

По его словам, очень важно, что граждане доверяют прокурорам. За последние 20 лет в прокуратуру обратились более 80 млн граждан. Люди обращались в надежде на помощь и очень многим такая помощь была оказана. Как отметил генпрокурор, за это время было внесено 35 млн протестов, подано исков и приняты другие меры реагирования в интересах граждан.

Это касалось, в частности, защиты трудовых и социальных прав граждан, а также сфер здравоохранения, ЖКХ, экологии и многих других областей. Игорь Краснов особо подчеркнул, что главная задача прокуроров заключается в том, чтобы результаты надзора положительно сказывались на жизни людей. Кроме того, по его словам, для преодоления наиболее опасных угроз трансграничного характера - экстремизма, терроризма, коррупции - российскими прокурорами было налажено обширное международное сотрудничество.

Как сообщил Краснов, 300-летие российской прокуратуры вместе с ее сотрудниками отмечают многочисленные зарубежные коллеги, генеральные прокуроры, руководители от Совета Европы и Международной ассоциации прокуроров. Всего в Москву 12 января на День прокуратуры России приехали представители более 45 стран и международных организаций.

Генеральный прокурор также поблагодарил за хорошую командную работу, выдержку и настойчивость в обеспечении верховенства закона, защите прав и свобод человека и гражданина весь коллектив надзорного ведомства. Кроме того он с теплотой поздравил с праздником ветеранов. По его словам, для прокуроров большая честь, что этот праздник с ними встречает Герой Советского Союза, руководитель прокуратуры РСФСР Борис Васильевич Кравцов, который отдал почти 40 лет служению закону. "Вместе с ним в строю 107 участников войны. Дорогие ветераны, спасибо за все, что вы сделали для торжества законности, за вашу помощь и советы", - поблагодарил ветеранов Игорь Краснов.

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