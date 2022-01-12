Краснов: Граждане доверяют прокурорам - за 20 лет было рассмотрено более 80 млн обращений

Во время торжественного заседания, посвященного 300-летию со дня образования российской прокуратуры, генеральный прокурор Игорь Краснов обратил внимание прежде всего на правозащитную функцию надзорного ведомства.

По его словам, очень важно, что граждане доверяют прокурорам. За последние 20 лет в прокуратуру обратились более 80 млн граждан. Люди обращались в надежде на помощь и очень многим такая помощь была оказана. Как отметил генпрокурор, за это время было внесено 35 млн протестов, подано исков и приняты другие меры реагирования в интересах граждан.

Это касалось, в частности, защиты трудовых и социальных прав граждан, а также сфер здравоохранения, ЖКХ, экологии и многих других областей. Игорь Краснов особо подчеркнул, что главная задача прокуроров заключается в том, чтобы результаты надзора положительно сказывались на жизни людей. Кроме того, по его словам, для преодоления наиболее опасных угроз трансграничного характера - экстремизма, терроризма, коррупции - российскими прокурорами было налажено обширное международное сотрудничество.

Как сообщил Краснов, 300-летие российской прокуратуры вместе с ее сотрудниками отмечают многочисленные зарубежные коллеги, генеральные прокуроры, руководители от Совета Европы и Международной ассоциации прокуроров. Всего в Москву 12 января на День прокуратуры России приехали представители более 45 стран и международных организаций.

Генеральный прокурор также поблагодарил за хорошую командную работу, выдержку и настойчивость в обеспечении верховенства закона, защите прав и свобод человека и гражданина весь коллектив надзорного ведомства. Кроме того он с теплотой поздравил с праздником ветеранов. По его словам, для прокуроров большая честь, что этот праздник с ними встречает Герой Советского Союза, руководитель прокуратуры РСФСР Борис Васильевич Кравцов, который отдал почти 40 лет служению закону. "Вместе с ним в строю 107 участников войны. Дорогие ветераны, спасибо за все, что вы сделали для торжества законности, за вашу помощь и советы", - поблагодарил ветеранов Игорь Краснов.