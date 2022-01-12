Крупнейшие ретейлеры согласились снизить наценку на базовые продукты

Крупнейшие российские ретейлеры направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) свои предложения по ограничению цен на продукты. Так, АО "Тандер" ("Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть "Бристоль" - на 10-15%. По мнению экспертов, такой уровень наценки является "абсолютно минимальным" и не покроет даже расходы на продажу этих товаров.

Еще в 2021 году ФАС провела ряд совещаний с крупнейшими торговыми сетями. Тогда антимонопольное ведомство предложило ретейлерам проработать механизмы ответственного ценообразования, которые предполагали бы обязательства по снижению цен на социально значимые продовольственные товары. В частности, речь шла о том, чтобы ограничить наценки на отдельные позиции внутри каждой из категорий таких товаров и обеспечить их наличие в магазинах. "По результатам проведенных совещаний три ретейлера направили в службу свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки", - отметили в пресс-службе ФАС.

Конкретные товары определяют сами сети. В Х5 Retail Group отметили, что ограничения коснутся более чем 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу.

"В перечень вошли товары с минимальной закупочной ценой вне зависимости от веса, сорта и упаковки. Размер наценки будет определяться рыночным методом - в зависимости от спроса и предложения на рынке: минимальный уровень наценки не ограничен, а ее верхний предел не может превышать 10%", - отметили в компании, подчеркнув, что список позиций будет обновляться ежемесячно, а расходы на продвижение и другие издержки (аренду, логистику, коммунальные платежи и зарплату персонала) торговая сеть покроет за свой счет.

В "Магните" заявили, что ограничение наценки коснется 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную корзину покупателя - вермишель, овощи борщевого набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и другие. По оценке самой компании, доля товаров, которые подпадут под добровольное ограничение наценки, может составить 30-40% от оборота социально значимых товаров в "Магните" в денежном выражении.

ФАС еженедельно мониторит уровень наценок в торговых сетях. Особое внимание на тех, кто занимает доминирующее положение

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, все расходы, связанные с реализацией товаров, торговые сети возьмут на себя. "Ограниченная наценка не будет их покрывать. Таким образом, эти товары будут реализовываться без дохода или даже в убыток", - рассказал он "Российской газете". Представитель АКОРТ добавил, что ограничение наценки позволит оказать поддержку малоимущим и сдержать рост цен. При этом важнейшим условием стало то, что принятое решение не нарушает сложившихся рыночных механизмов, подчеркнул эксперт.

Наценка в 10% на социально значимые товары является "абсолютно минимальной", подтвердил "РГ" гендиректор компании "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров: "Фактически сети ничего не заработают на этом товаре". Он напомнил, что крупнейшие ретейлеры и в прошлом году замораживали наценки на ряд социально значимых товаров. "Учитывая сильные инфляционные процессы, мера ожидаемая. Крупнейшие торговые сети за счет масштаба бизнеса, оптимизации логистических цепочек, развития портфелей собственных торговых марок могут позволить себе удерживать наценку. Плюс это формирует для них дополнительные возможности с точки зрения покупательского трафика", - пояснил он.

По мнению эксперта, политика федеральных ретейлеров отразится на ценах и в малых торговых сетях. "Федеральная сеть может провести акцию на неделю, у региональной сети таких возможностей нет. В результате, чтобы сделать конкурентное ценовое предложение, сеть вынуждена проводить агрессивную промоакцию по одной-двум позициям на короткий срок. Покупатель, приходя за конкретным товаром, формирует чуть более полную корзину", - пояснил Бурмистров.

Дополнительного давления на условия сделок для поставщиков со стороны сетей ждать не стоит, считает эксперт: речь идет о низкомаржинальных товарах, торговая наценка на которые и так очень низкая, а многие продукты питания закупаются на основе тендерных процедур или по биржевым ценам.

Член генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова считает, что к инициативе "большой тройки" ретейлеров могут присоединиться и другие сети. При этом ждать распространения подобных наценок на всю торговлю не стоит. "На финансовых показателях крупных ретейлеров фиксация минимальной наценки, с большей долей вероятности, не должна сказаться отрицательно, в то время как для ретейлеров, занимающих нишу малого или среднего бизнеса, такая политика может стать губительной и спровоцировать финансовые потери", - отмечает эксперт.

Акимова также отметила роль ФАС в регулировании цен, напомнив об антикартельных проверках, которые служба начала летом из-за массовых жалоб потребителей. "Едва ли в отсутствие пристального внимания к ретейлерам со стороны антимонопольного органа торговые сети добровольно инициировали бы процесс фиксации наценки, усложняя отношения с поставщиками продукции. Антимонопольным органом по итогам проверки картельного сговора ретейлеров обнаружено не было, но можно предположить, что инициатива торговых сетей также носила характер сотрудничества с органами власти во избежание потенциальных рисков нарушения антимонопольного законодательства и повторных проверок в будущем", - считает аналитик.

В конце прошлого года глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что в августе - декабре торговые наценки на социально значимые товары в среднем снизились с 22% до 14%. "Безусловно, часть издержек может быть переложена на иные товары, но это товары все-таки менее высокого спроса, поэтому это может быть менее заметно для большого количества потребителей", - отмечал глава антимонопольного ведомства. В ФАС также отмечали, что служба в еженедельном режиме анализирует розничные наценки в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях. Отдельное внимание уделяется сетям, которые занимают доминирующее положение (доля на рынке - более 35%) в том или ином муниципальном образовании.

По данным агентства INFOLine, в 2020 году Х5 Retail Group занимала первое место по доле на рынке продовольственных товаров - 12,64%. Торговая сеть "Магнит" (без "Дикси") была на втором месте с долей 8,66%. Mercury Retail Group ("Бристоль", "Красное и Белое" и до 2021 года "Дикси") замыкала тройку крупнейших ретейлеров - 6,6%.