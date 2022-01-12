Крупные ретейлеры согласились снизить наценку на базовые продукты

Крупнейшие российские ретейлеры направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) свои предложения по ограничению цен на продукты. Так, АО "Тандер" ("Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть "Бристоль" - на 10-15%. По мнению экспертов, такой уровень наценки является "абсолютно минимальным" и не покроет даже расходы на продажу этих товаров.

Еще в 2021 году ФАС провела ряд совещаний с крупнейшими торговыми сетями. Тогда антимонопольное ведомство предложило ретейлерам проработать механизмы ответственного ценообразования, которые предполагали бы обязательства по снижению цен на социально значимые продовольственные товары. В частности, речь шла о том, чтобы ограничить наценки на отдельные позиции внутри каждой из категорий таких товаров и обеспечить их наличие в магазинах. "По результатам проведенных совещаний три ретейлера направили в службу свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки", - отметили в пресс-службе ФАС.

Конкретные товары определяют сами сети. В Х5 Retail Group отметили, что ограничения коснутся более чем 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу.

"В перечень вошли товары с минимальной закупочной ценой вне зависимости от веса, сорта и упаковки. Размер наценки будет определяться рыночным методом - в зависимости от спроса и предложения на рынке: минимальный уровень наценки не ограничен, а ее верхний предел не может превышать 10%", - отметили в компании, подчеркнув, что список позиций будет обновляться ежемесячно, а расходы на продвижение и другие издержки (аренду, логистику, коммунальные платежи и зарплату персонала) торговая сеть покроет за свой счет.

В "Магните" заявили, что ограничение наценки коснется 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную корзину покупателя - вермишель, овощи борщевого набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и другие. По оценке самой компании, доля товаров, которые подпадут под добровольное ограничение наценки, может составить 30-40% от оборота социально значимых товаров в "Магните" в денежном выражении.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, все расходы, связанные с реализацией товаров, сети возьмут на себя. "Ограниченная наценка не будет их покрывать. Таким образом, эти товары будут реализовываться без дохода или даже в убыток", - рассказал он "Российской газете". Представитель АКОРТ добавил, что ограничение наценки позволит оказать поддержку малоимущим и сдержать рост цен. При этом важнейшим условием стало то, что принятое решение не нарушает сложившихся рыночных механизмов, подчеркнул эксперт.

Наценка в 10% на социально значимые товары является "абсолютно минимальной", подтвердил "РГ" гендиректор компании "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров: "Фактически сети ничего не заработают на этом товаре". Он напомнил, что крупнейшие ретейлеры и в прошлом году замораживали наценки на ряд социально значимых товаров. "Учитывая сильные инфляционные процессы, мера ожидаемая. Крупнейшие торговые сети за счет масштаба бизнеса, оптимизации логистических цепочек, развития портфелей собственных торговых марок могут позволить себе удерживать наценку. Плюс это формирует для них дополнительные возможности с точки зрения покупательского трафика", - пояснил он.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева также напомнила о высокой инфляции: по предварительным оценкам, по итогам 2021 года она составила 8,4%. "Прогнозы на 2022 год остаются неутешительными. В частности, первый вице-премьер Андрей Белоусов не так давно заявлял, что в 2022 году, особенно во втором полугодии, мир столкнется с уже третьей по счету "инфляционной волной", связанной с ростом цен на продукты питания", - отметила аналитик.

Дополнительного давления на условия сделок для поставщиков со стороны сетей ждать не стоит, считает Бурмистров: речь идет о низкомаржинальных товарах, наценка на которые и так очень низкая, а многие продукты питания закупаются на основе тендерных процедур или по биржевым ценам.

Член Генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова считает, что к инициативе "большой тройки" ретейлеров могут присоединиться и другие сети. При этом ждать распространения подобных наценок на всю торговлю не стоит. "На финансовых показателях крупных ретейлеров фиксация минимальной наценки, с большей долей вероятности, не должна сказаться отрицательно, в то время как для ретейлеров, занимающих нишу малого или среднего бизнеса, такая политика может стать губительной и спровоцировать финансовые потери", - пояснила эксперт.

Акимова также отметила роль ФАС в регулировании цен, напомнив об антикартельных проверках, которые служба начала летом из-за массовых жалоб потребителей. "Едва ли в отсутствие пристального внимания к ретейлерам со стороны антимонопольного органа торговые сети добровольно инициировали бы процесс фиксации наценки, усложняя отношения с поставщиками продукции. Антимонопольным органом по итогам проверки картельного сговора ретейлеров обнаружено не было, но можно предположить, что инициатива торговых сетей также носила характер сотрудничества с органами власти во избежание потенциальных рисков нарушения антимонопольного законодательства и повторных проверок в будущем", - считает аналитик.

По словам замглавы минпромторга Виктора Евтухова, сейчас средняя наценка крупных торговых сетей на базовые товары составляет не более 15-16%. "Конечно, есть товары с большей наценкой, но это не товары первой необходимости, они не входят в социальную корзину. Мы говорим про якорные товары, за которыми покупатели чаще приходят", - отметил чиновник в эфире телеканала "Россия 24".

В ФАС ранее отмечали, что служба в еженедельном режиме анализирует розничные наценки в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях. Отдельное внимание уделяется сетям, которые занимают доминирующее положение (доля на рынке - более 35%) в том или ином муниципальном образовании.

По данным INFOLine, в 2020 году Х5 Retail Group занимала первое место по доле на рынке продовольственных товаров - 12,64%. Торговая сеть "Магнит" (без "Дикси") была на втором месте с долей 8,66%. Mercury Retail Group ("Бристоль", "Красное и Белое" и до 2021 года "Дикси") замыкала тройку крупнейших ретейлеров - 6,6%.