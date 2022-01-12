"Кукольный хоровод" объединил города России, Беларуси и Японии

Москва, Уфа, Брянск, Тюмень, Ишим… Уже полгода по России путешествует необычайно добрый и красивый кукольный хоровод Ирины Хабышевой. В стремлении показать людям их малую родину через тряпичную игрушку народный мастер Пермского края объединила вокруг себя более семи десятков неравнодушных девушек, женщин, бабушек.

С неизбывным удовольствием творческий проект россиянок поддержала рукодельница из Беларуси Любовь Емельянова. Это пока бывшая сельская учительница в одиночестве представляет республику. Не ровен час, когда список участниц хоровода пополнят другие ее соотечественницы. Времени достаточно, ведь на реализацию инициативы заложено пять лет.

- Мы начали в мае 2020-го, в самую пандемию, - вспоминает Ирина Хабышева. - Раз встречаться лично и проводить массовые выставки не разрешалось, придумали встречаться… куклами. Хоровод - символ солнца на земле, он объединяет и согревает разные города, регионы, даже страны.

Уж больше года назад Ирина Ивановна создала простой образ куколки. Ее тело - треугольник, голова - круг, ручки и ножки незатейливы, торчат в разные стороны, словно солнечные лучи. Кажется, мадам только что "сошла" с рисунка первоклассника. Выкройка для всех мастериц едина - так нужно для соблюдения законов гармонии. Но вот выражение лица, прическу, одежду, обувь и головной убор каждая мастерица разрабатывает самостоятельно. Если еще в сентябре куколок было чуть больше 60, то сейчас их 101 - 77 больших и 24 малых, что подразумевает уже два хоровода. Кто-то сделал один экземпляр, Ирина Тарасенко, сопровождающая проект в Тюменской области, - даже три. В этой пестрой компании есть по несколько тряпичных барышень с именем "Москва", "Липецк", "Пермь".

- Работы все разные, ведь и их авторы не похожи друг на друга. Помните песню "Возьмемся за руки друзья…"? Мне очень хочется, чтобы то же самое сделали люди, творческие люди. А кукла сегодня - нечто вроде манифеста. Раньше с флагами выходили, теперь с рукодельными вещами - чтобы выразить свою позицию по тому или иному поводу, - размышляет Ирина Тарасенко. Эта идея близка и представительнице пригорода Бобруйска Емельяновой: на наряд своей куколки она поместила местную знаменитую крепость, которую так и не смог взять Наполеон, реку Березину, цветы льна и много-много маленьких звездочек.

- Я из учителей. На пенсии давно. Скучно ничего не делать, поэтому всякий раз придумываю себе занятия: вышиваю по схемам картины, шью кукол. О проекте узнала из интернета. Попросилась в команду, и дело закипело, 0 рассказывает женщина. - Знаю, что хоровод уже доехал до Западной Сибири. Вот бы и к нам когда-нибудь заглянул.

Пока же куколками любуются земляки сказочника Петра Ершова в малом городе Ишиме.

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В настоящее время проект "Кукольный хоровод" объединяет 72 участницы из России, Беларуси и Японии. Куклы представляют восемь федеральных округов РФ, 36 регионов, 53 города, 11 сельских поселений.