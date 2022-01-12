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12.01.2022 15:17
Рубрика: В мире

Лавров обсудил с главой МИД Греции ход переговоров о гарантиях безопасности

Текст: Юрий Когалов

Министры иностранных дел России и Греции Сергей Лавров и Никос Дендиас обсудили по телефону ход переговоров о гарантиях безопасности, встречи в Женеве и Брюсселе. Как отметили на Смоленской площади, разговор состоялся по инициативе греческой стороны.

Западные СМИ расценивают переговоры в Женеве как успех России

"Рассмотрены перспективы взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств России и Греции, международная и региональная проблематика. Основное внимание было уделено встречам в Женеве и Брюсселе по гарантиям безопасности в Европе", - проинформировали в МИД РФ. В ходе разговора Лавров также дал своего греческому коллеге подробные оценки текущей ситуации на Украине, путей ее нормализации на основе безусловного выполнения минского "Комплекса мер".

Среди других тем, затронутых министрами, были события в Казахстане и миротворческая операция ОДКБ, ситуация в Ливии и Сирии. Кроме того, главы МИД обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, был подтвержден настрой на укрепление культурно-гуманитарных связей в контексте проводимого в 2021-2022 годах совместного Года истории.

В мире Европа Греция Правительство МИД

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