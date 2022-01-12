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12.01.2022 01:30
Рубрика: Экономика

Лесопромышленники не ожидают снижения цен на древесину

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8652)
Древесина подешевеет не ранее середины весны, да и то, если это случится, то ненадолго. Такой прогноз дал "РГ" президент национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес" Павел Карнаух. "Мы ожидаем снижения цен с наступлением сезона зимней лесозаготовки и завозом свежего сырья - вплоть до начала строительного сезона в апреле - мае, - заявил он. - После этого, скорее всего, на отечественном рынке мы снова увидим рост".
Для потребителей бревна стоят на вес золота, но заработать на этом лесные бизнесмены не сумели. Фото: REUTERS Для потребителей бревна стоят на вес золота, но заработать на этом лесные бизнесмены не сумели. Фото: REUTERS
Для потребителей бревна стоят на вес золота, но заработать на этом лесные бизнесмены не сумели. Фото: REUTERS

Рост лесопромышленники надеются увидеть и на внешнем рынке. В начале этого года высокий спрос на продукцию лесопромышленного комплекса ожидается со стороны Китая, а также стран Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, есть и еще один джокер - пока никто не может предсказать, как изменится спрос со стороны США. В Америке готовят крупные вложения в инфраструктурные проекты, а для них может потребоваться много импортной древесины. Если этот фактор выстрелит, то цены могут снова начать стремительно расти.

Фото: Олеся Курпяева
Что будет с ценами на древесину

За прошлый год фанерный кряж (часть березового ствола, из которой делают фанеру) подорожал в полтора раза - до 7,1 тысячи рублей за кубометр. Хвойный пиловочник стал дороже на 73%, хвойные балансы - на 33%, дрова и технологическое сырье - на 60%, перечислил руководитель Рослесинфорга Павел Чащин. По его оценке, уровень рентабельности у крупных и средних лесозаготовителей по итогам прошлого года вырос до 17,7%, поднявшись за год с отметки в 3,3%. Рентабельность деревообрабатывающих предприятий составила 36,2%, целлюлозно-бумажных - 23,6%, мебельных - 6,3%, добавил Чащин.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников в интервью "РГ" говорил, что "сейчас ситуация выправляется, цены на фанеру и доски уже пошли вниз, думаю, к концу зимы ситуация нормализуется". Ресурсом для покрытия сложившегося дефицита пиломатериалов он называл перспективу появления новых и расширения уже действующих лесоперерабатывающих производств.

Однако почти пятикратный рост уровня рентабельности лесной отрасли не привел к образованию дополнительных доходов компаний этого сектора экономики. Из-за этого в лесном бизнесе не оказалось дополнительных свободных денег, которые можно было бы направить на создание деревообрабатывающих производств, сообщили опрошенные "РГ" лесопромышленники. Те же данные подтвердили и в опрошенных "РГ" компаниях лесопромышленного комплекса. В среднем их доходность осталась на обычном уровне 10-15% - нарастить прибыль помешал в том числе рост расходов на транспорт. Вывести лес с делянки на склад или пилораму стало в среднем дороже на 25-35%, доля расходов на логистику в общей себестоимости сырья превысила одну треть.

За год фанерный кряж подорожал в 1,5 раза, хвойный пиловочник стал дороже на73%, хвойные балансы - на 33%, дрова и технологическое сырье - на 60%

Рост цен на древесину в прошлом году был общемировым, напомнил Иван Советников. И в мире, и в России резко вырос спрос на доски и другую продукцию леспрома, а нарастить ее выпуск в короткий срок невозможно. Это привело к росту цен. Одновременно выросли цены и на другие товары, а вместе с ними и себестоимость заготовки древесины, обращает внимание Павел Карнаух. По его данным, масштаб увеличения расходов на транспорт, необходимые в работе смолы и химию, а также горюче-смазочные материалы, оплату труда и другие издержки оказался сопоставим с ростом выручки.

Кстати

Запущенный с Нового года расширенный вариант системы ЛесЕГАИС, благодаря которой информация о каждой партии древесины автоматически попадает на учет государства, завершился. Об этом сообщил глава минприроды Александр Козлов. По итогам первых 11 дней работы модернизированной системы учета заготовки и переработки древесины в ней зарегистрировались почти 25 тыс. новых пользователей, внесена информация о транспортировке 5,6 млн кубометров древесины, на которые выдано более 127 тысяч электронных сопроводительных документов - QR-кодов, доступных для проверки как инспекторов ДПС, так и любых сотрудников контролирующих органов.

Только за 10 января было сформировано больше 21 тысячи QR-кодов, то есть почти 900 штук в час или 15 в минуту, доложил на совещании в минприроды Иван Советников.

По информации "Русского леса", внедрение новых электронных сопроводительных документов проходило непросто: было много сбоев в работе и веб-версии ЛесЕГАИС и специального мобильного приложения. Чтобы оперативно разбираться с такими накладками, все руководство лесной отрасли провело новогодние каникулы на рабочих местах. Такая мобилизация принесла результат. Возникавшие проблемы удавалось так или иначе решать, а сам ЛесЕГАИС дорабатывать и совершенствовать непосредственно в рабочем режиме, свидетельствует Павел Карнаух.

Тем не менее Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой установить переходный период для новых правил по работе складов и учету поступающей на них древесины. В своем обращении он ссылается на информацию из Приморского края, где местные бизнесмены пожаловались омбудсмену, что у них было недостаточно времени для адаптации к новому порядку работы.

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