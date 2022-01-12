Лесопромышленники не ожидают снижения цен на древесину

Древесина подешевеет не ранее середины весны, да и то, если это случится, то ненадолго. Такой прогноз дал "РГ" президент национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес" Павел Карнаух. "Мы ожидаем снижения цен с наступлением сезона зимней лесозаготовки и завозом свежего сырья - вплоть до начала строительного сезона в апреле - мае, - заявил он. - После этого, скорее всего, на отечественном рынке мы снова увидим рост".

Рост лесопромышленники надеются увидеть и на внешнем рынке. В начале этого года высокий спрос на продукцию лесопромышленного комплекса ожидается со стороны Китая, а также стран Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, есть и еще один джокер - пока никто не может предсказать, как изменится спрос со стороны США. В Америке готовят крупные вложения в инфраструктурные проекты, а для них может потребоваться много импортной древесины. Если этот фактор выстрелит, то цены могут снова начать стремительно расти.

За прошлый год фанерный кряж (часть березового ствола, из которой делают фанеру) подорожал в полтора раза - до 7,1 тысячи рублей за кубометр. Хвойный пиловочник стал дороже на 73%, хвойные балансы - на 33%, дрова и технологическое сырье - на 60%, перечислил руководитель Рослесинфорга Павел Чащин. По его оценке, уровень рентабельности у крупных и средних лесозаготовителей по итогам прошлого года вырос до 17,7%, поднявшись за год с отметки в 3,3%. Рентабельность деревообрабатывающих предприятий составила 36,2%, целлюлозно-бумажных - 23,6%, мебельных - 6,3%, добавил Чащин.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников в интервью "РГ" говорил, что "сейчас ситуация выправляется, цены на фанеру и доски уже пошли вниз, думаю, к концу зимы ситуация нормализуется". Ресурсом для покрытия сложившегося дефицита пиломатериалов он называл перспективу появления новых и расширения уже действующих лесоперерабатывающих производств.

Однако почти пятикратный рост уровня рентабельности лесной отрасли не привел к образованию дополнительных доходов компаний этого сектора экономики. Из-за этого в лесном бизнесе не оказалось дополнительных свободных денег, которые можно было бы направить на создание деревообрабатывающих производств, сообщили опрошенные "РГ" лесопромышленники. Те же данные подтвердили и в опрошенных "РГ" компаниях лесопромышленного комплекса. В среднем их доходность осталась на обычном уровне 10-15% - нарастить прибыль помешал в том числе рост расходов на транспорт. Вывести лес с делянки на склад или пилораму стало в среднем дороже на 25-35%, доля расходов на логистику в общей себестоимости сырья превысила одну треть.

За год фанерный кряж подорожал в 1,5 раза, хвойный пиловочник стал дороже на73%, хвойные балансы - на 33%, дрова и технологическое сырье - на 60%

Рост цен на древесину в прошлом году был общемировым, напомнил Иван Советников. И в мире, и в России резко вырос спрос на доски и другую продукцию леспрома, а нарастить ее выпуск в короткий срок невозможно. Это привело к росту цен. Одновременно выросли цены и на другие товары, а вместе с ними и себестоимость заготовки древесины, обращает внимание Павел Карнаух. По его данным, масштаб увеличения расходов на транспорт, необходимые в работе смолы и химию, а также горюче-смазочные материалы, оплату труда и другие издержки оказался сопоставим с ростом выручки.

Кстати

Запущенный с Нового года расширенный вариант системы ЛесЕГАИС, благодаря которой информация о каждой партии древесины автоматически попадает на учет государства, завершился. Об этом сообщил глава минприроды Александр Козлов. По итогам первых 11 дней работы модернизированной системы учета заготовки и переработки древесины в ней зарегистрировались почти 25 тыс. новых пользователей, внесена информация о транспортировке 5,6 млн кубометров древесины, на которые выдано более 127 тысяч электронных сопроводительных документов - QR-кодов, доступных для проверки как инспекторов ДПС, так и любых сотрудников контролирующих органов.

Только за 10 января было сформировано больше 21 тысячи QR-кодов, то есть почти 900 штук в час или 15 в минуту, доложил на совещании в минприроды Иван Советников.

По информации "Русского леса", внедрение новых электронных сопроводительных документов проходило непросто: было много сбоев в работе и веб-версии ЛесЕГАИС и специального мобильного приложения. Чтобы оперативно разбираться с такими накладками, все руководство лесной отрасли провело новогодние каникулы на рабочих местах. Такая мобилизация принесла результат. Возникавшие проблемы удавалось так или иначе решать, а сам ЛесЕГАИС дорабатывать и совершенствовать непосредственно в рабочем режиме, свидетельствует Павел Карнаух.

Тем не менее Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой установить переходный период для новых правил по работе складов и учету поступающей на них древесины. В своем обращении он ссылается на информацию из Приморского края, где местные бизнесмены пожаловались омбудсмену, что у них было недостаточно времени для адаптации к новому порядку работы.