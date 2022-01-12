Мероприятия Года науки и технологий привлекли почти 11 млн человек

Плюс к этому в Год науки и технологий ученые и их разработки были в центре внимания общества.
Все вместе это работало на одну цель - поднять престиж российских научных разработок и самих ученых. И не только ради того, чтобы стимулировать новые открытия. Не менее важной задачей стало привлечение молодежи в научную сферу. Причем со школьной скамьи. Чтобы все видели и понимали: быть ученым - это престижно.
Год науки и технологий привлек почти 11 миллионов человек, которые принимали участие в шести тысячах мероприятий. Они проходили в 85 российских регионах.
А в конце года состоялся Конгресс молодых ученых в Сочи. На него со всей страны приехали более трех тысяч молодых ученых, студентов, победителей грантовых конкурсов. Они вместе с главными российскими учеными, представителями органов государственной власти и бизнеса провели 90 дискуссий. Обсуждали насущные вопросы различных отраслей науки и ее прикладных результатов.
В 2021 году, который объявлен Годом науки и технологий:
Открыто 120 молодежных лабораторий;
Создано 5 новых научно-образовательных центров мирового уровня;
Профинансирован 101 проект на 2,8 млрд рублей;
199 научных организаций получили гранты на 8 млрд рублей;
106 университетов из 49 городов стали участниками самой масштабной программы по развитию университетов "Приоритет-2030";
8 карбоновых полигонов начали работать на базе вузов и научных организаций.