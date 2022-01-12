Минфин оценил расходы на индексацию пенсий выше уровня инфляции

На индексацию пенсий на уровне 8,6% в 2022 году потребуется дополнительно 172,7 млрд рублей. Об этом заявили в пресс-службе Минфина.

"Индексация страховых пенсий в 2022 году была предусмотрена на уровне 5,9%. В бюджете Пенсионного фонда РФ на это предусмотрено 377 млрд рублей. С учетом поручения Президента РФ проиндексировать пенсии выше инфляции, на уровне 8,6%, дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей. Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6%. По его словам, эта прибавка будет с "небольшим зазором", поскольку, по предварительным данным, инфляция по итогам 2021 года составит 8,4%.