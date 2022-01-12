Минобороны: Отношения РФ и НАТО находятся на критически низком уровне

В Минобороны РФ рассказали о докладе заместителя министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина на состоявшемся 12 января в Брюсселе заседании Совета Россия - НАТО.

В ведомстве проинформировали, что там замминистра обороны РФ довел до руководства и представителей альянса российские оценки текущего состояния в сфере европейской безопасности. Кроме того, Фомин дал разъяснения по военным аспектам российского проекта соглашения о гарантиях безопасности.

Он подчеркнул, что "российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе". Фомин также напомнил, что в действующих правовых документах, регламентирующих отношения России и НАТО, зафиксирована "приверженность взаимодействию как партнеров, не создавая угроз безопасности друг другу".

Было указано, что Россия неоднократно предлагала альянсу предпринять меры по деэскалации обстановки. Но со стороны НАТО наши инициативы были проигнорированы. И это создает предпосылки для возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности.

Замминистра обороны РФ сказал, что в этих условиях президентом России В.В. Путиным было принято решение - направить США и НАТО проекты соглашений о юридически обязывающих гарантиях безопасности.

Александр Фомин перечислил ключевые вопросы, над решением которых считаем необходимым сосредоточиться. Это, прежде всего, гарантии нерасширения НАТО на восток за счет Украины и других стран. Во-вторых, обязательства о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности, поскольку размещение такого оружия способно кардинально ухудшить условия безопасности на континенте. Наконец, ограничение военной деятельности в Европе, исключение наращивания так называемых "контингентов передового базирования". Все эти предложения доведены до Совета Россия-НАТО и находятся на столе переговоров.

Отмечено, что РФ рассчитывает на их конструктивное обсуждение с тем, чтобы в кратчайшие сроки выйти на подготовку соглашений о гарантиях безопасности для Российской Федерации.