Миркин: Россия должна стремиться к лидерству в технологиях и сложном производстве

Каждый из нас должен знать, что значит Россия в глобальной экономике. Это знание повседневное, без него нельзя обойтись думающему человеку, пытающемуся понять наше будущее. От кого мы зависим, и кто от нас зависит. Вроде бы все просто, мы - великая сырьевая держава. Но что это значит в деталях? Что делают для себя и для всего мира 146 млн человек - скажем, в сырье, в том, без чего не может обходиться каждый, где бы он ни находился и с какими бы сложными вещами ни строил свое семейное бытие?

В 2020 году Россия находилась на 2-м месте в мире по добыче нефти (12,6% мирового пирога), США - на 1-м месте (17,1%), Саудовская Аравия - на 3-м (12,5%). Эта тройка лидирует с кратным отрывом от ближайших - Канады, Ирака, Китая. В мировой добыче природного газа мы на 2-м месте. Первые - США. У России и США кратный отрыв от игрока № 3 - Ирана. Доля России в мировой добыче природного газа - 16,6%, доля США - 23,7%. А что с каменным углем? Мы - 6-е в мире, после Китая, Индии, Индонезии, США и Австралии. Доля России в мировой добыче - 5,2%, США - 6,3%, Китая - 50,4% ("Бритиш Петролеум").

Всем этим можно гордиться. Топливо - это сложнейшие технологии разведки, добычи, транспортировки, большие рынки, устойчиво работающие крупные технические системы, имеющие ключевое значение для всего мира. В импорте природного газа Европейским союзом доля России - 44-47%, Норвегии - 20-21%, Алжира - 12%, США - 5-6%. Наши поставки критически важны для ЕС. Или быть с теплом, или нет. А что с нефтью? Примерно 25% импортируемой нефти ЕС получает из России, мы - партнер № 1. По 8-9% ЕС получает еще из США, Норвегии, Казахстана, по 6-8% из Нигерии, Ливии, Саудовской Аравии (2020 - I полугодие 2021, Евростат).

В ряде стран ЕС жизнь вообще невозможна без поставок топлива из России. На дворе - геополитические конфликты, санкции, мороз, но есть еще труба как реальность, она впаяна в местные экономики, без нее им пока нельзя существовать. Россия - это 75-100% импорта природного газа в Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Австрии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, 50-75% - в Германии, Швеции, Польше. За Россией - 75-100% импорта нефти Болгарией, Венгрией, Словакией, Финляндией, 50-75% - Литвой и Польшей, 25-50% - Чехией, Германией, Нидерландами, Румынией (I полугодие 2021, Евростат).

Мы на почетном 4-м месте в генерации атомной энергии (8% мирового объема). Впереди всех - США (30,8%), Китай (13,6%), Франция (13,1%). Разве не стоит отдать должное российским научным и инженерным школам, удерживающим одну из самых сложных в мире отраслей на плаву, в развитии? Можно сколько угодно спорить по поводу модели нашей экономики, по поводу того, что в ней не так, но есть факты и они заставляют с огромным уважением относиться к тому, что Россия - 4-я в мире в отрасли, требующей высочайшей технической культуры.

В ряде стран ЕС жизнь вообще невозможна без поставок топлива из России

Мы - 5-е в гидроэнергетике, за Россией - 4,9% мирового производства гидроэнергии. На первом месте Китай (30,8%), на 2-м - Бразилия (9,2%), на 3-м - Канада (9%), на 4-м - США (6,7%). Странным образом подобные материальные факты (а их сотни) не имеют видимого отношения к нашим дискуссиям, которые полны крайностей. Одни кричат, что мы во все века цитадель зла, другие - что только наша земля полна ангелов небесных, но думающий, рациональный человек видит одну только реальность - сложное устройство экономики, сложное устройство наших душ, работающая огромных масштабов система страны, перед которой стоят отчаянные вызовы и которая должна найти правильные ответы на них. Если уйдет в крайности, может быть много бед, как в XX веке.

Россия - всего 1,9% населения мира, но делает в сырье гораздо больше, и этим стоит гордиться, раз делаем это мы, наше общество, мы сами, не кто-либо другой. По конструкционным материалам - мы в высшей лиге. Выплавка алюминия - на 2-м месте в мире (5,5% мирового производства), вслед за Китаем (56,8%). В выплавке стали у России 5-е место (3,8% мирового производства). На 1-м месте Китай (55,6%). По производству меди мы на 5-м месте (4,2% мировых объемов). И здесь впереди Китай (39,2%). Все в детстве баловались расплавленным свинцом. По свинцу Россия - № 6 (5% мирового производства), за Китаем не угнаться (43,2%). По никелю мы № 3 (11,2% объемов мира). По титану - № 3 (15,7% мирового производства), после Китая и Японии. По цинку - 10-е (2,2%), первое место - Китай (Геологическая служба США, 2020). И наконец, за нами 7-е место по добыче урана (6% мирового объема) (Всемирная ядерная ассоциация).

Нам придется ответить на вопрос - как стать в первых рядах в самых сложных вещах, производимых в странах мира?

Список на самом деле длиной в километр, его читаешь с упоением. 1-е место по добыче промышленных алмазов (35% мирового объема), № 1 в добыче драгоценных камней (32,4%), № 3 в золоте (9,4%), № 4 - в серебре (7,2%), № 1 - в палладии (43,3%). В платине - 2-е в мире (12,4% мирового объема). Кадмий - мы девятые, кобальт, магний, галлий, ванадий, германий, кремний, теллур - № 2, молибден - № 6, вольфрам - третьи. Гелий? Мы на 4-м месте. Аммиак и поташ? Россия - вторая в мире. Сера нужна? Мы - страна № 3, в фосфоритах - № 4, в асбесте № 1, в графите - 6-е в мире, в цементе - № 9 (Геологическая служба США, 2020).

Гордимся? Да. Лучше понимаем нашу экономику? Конечно! Но если бы это было не только сырье! Если бы мы первенствовали еще и в технологиях, оборудовании, потребительских товарах "по всему кругу"! Нам все равно, рано или поздно, придется ответить на вопрос - как стать в первых рядах в самых сложных вещах, производимых в странах мира? Как выжить в их отчаянной конкуренции между собой? Ясного ответа пока нет, и от этого щемит в груди.