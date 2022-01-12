Мишустин призвал увеличить тестирование и темпы ревакцинации от COVID-19

Новости

Косачев: США не готовы обсуждать эмбарго на расширение НАТО 03:12
В посольстве РФ подтвердили информацию о смерти Михаила Зеленского 02:57
Politico: США передадут Украине радарную систему и морское оборудование 02:37
Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков 02:29
Упрощается использование маткапитала для покупки жилья в кооперативах 01:45
Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане 01:37
Скончался журналист Михаил Зеленский 01:20
Посольство РФ ответило на обвинения США в кризисе безопасности 01:03
Поздравление Генпрокурора РФ Игоря Краснова с 300-летием органов прокуратуры - видео 01:00
СКА впервые под руководством Ротенберга проиграл в КХЛ 00:49
В КНДР сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты 00:31
Билл Гейтс: После волны "омикрона" заболеваемость COVID-19 пойдет на спад 00:28
Опубликован сборник лучших работ по доказательной политике в госуправлении 00:01
В аптеках отметили перебои с поставками антидепрессанта "Золофт" 11.01.2022
Мэр Алма-Аты рассказал о действиях силовиков в первые дни беспорядков 11.01.2022
В Москве выдали первый "паспорт негражданина" 11.01.2022
Берлускони пригрозил выйти из коалиции, если премьера Драги изберут президентом 11.01.2022
В России зарегистрирована тест-система для выявления "омикрона" 11.01.2022
В Русской православной церкви надеются на диалог с Константинополем 11.01.2022
В РПЦ отреагировали на критику о создании экзархата в Африке 11.01.2022
Более 200 НИИ и вузов получат гранты на обновление приборной базы в 2022 году 11.01.2022
"Аэрофлот" возобновляет полеты в Караганду, Актобе и Костанай 11.01.2022
КХЛ отменила матчи "Металлурга", а в "Спартаке" заразились 10 игроков 11.01.2022
Медрегулятор ЕС не исключил, что бустеры от ковида придется вводить каждый год 11.01.2022
Число погибших в аварии под Ивановом выросло до четырех 11.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
12.01.2022 02:30
Рубрика: Власть

Мишустин призвал увеличить тестирование и темпы ревакцинации от COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8652)
Из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" регионы совместно с министерством здравоохранения должны принять все необходимые меры для оказания медицинской помощи гражданам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Критически важно в этой ситуации кратно наращивать темпы повторной вакцинации.
Михаил Мишустин поручил и дальше поддерживать повышенную готовность системы здравоохранения, следить, чтобы были запасы лекарств от COVID. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин поручил и дальше поддерживать повышенную готовность системы здравоохранения, следить, чтобы были запасы лекарств от COVID. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин поручил и дальше поддерживать повышенную готовность системы здравоохранения, следить, чтобы были запасы лекарств от COVID. Фото: РИА Новости

После новогодних праздников президиум Координационного совета по борьбе с COVID-19 собрался на первое заседание, чтобы детально обсудить ситуацию в стране. Положение дел в мире ухудшается, констатировал глава правительства. Это вызвано новым штаммом вируса. "Важно быть готовыми к любому развитию событий, - подчеркнул премьер. - После новогодних праздников многие возвращаются домой из поездок, в том числе из-за рубежа. Необходимо это учитывать".

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Ученые нашли средство для экстренной защиты от коронавируса

Набор мер противодействия инфекции, по словам Мишустина, остается прежним. Значимую роль играет своевременное тестирование, ведь ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. "В текущем году надо продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием", - указал глава кабмина.

Самым надежным способом для борьбы с COVID-19 остается вакцинация, считает премьер. Масштабная кампания по повышению коллективного иммунитета продолжается. "Есть все возможности, чтобы жители каждого российского субъекта - и за этим внимательно следит президент - могли бесплатно сделать прививку. Если пришло время, то и повторно", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Диспансеризация: лучше не затягивать

Для граждан, которых коронавирус все-таки не обошел стороной, еще в июле прошлого года началась углубленная диспансеризация. Она входит в программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В этом году на нее предусмотрено восемь миллиардов рублей, напомнил председатель правительства. "Граждане смогут пройти нужных врачей, получить лечение и рекомендации, а в случае необходимости - направление на реабилитацию", - сказал он.

Министерству здравоохранения совместно с регионами поручено провести информационную кампанию, чтобы привлечь людей к углубленной диспансеризации после ковида. "Только врач может, назначив определенные исследования, выявить последствия болезни. Лучше не затягивать и обратиться в поликлинику, чтобы восстановить здоровье", - призвал Михаил Мишустин граждан.

По итогам первой недели года в стране зарегистрировано более 112 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Средний показатель составил 76,33 на 100 тысяч населения, что еще ниже на 19,4 процента, чем на последней неделе 2021 года. "Но мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации, - заявила главный санитарный врач страны. - В 35 регионах показатель превышает среднероссийский". Максимальные показатели - 117,3 случая на 100 тысяч - сохраняются в старшей возрастной группе лиц старше 65 лет.

Одна из причин снижения недельной статистики почти на 20 процентов связана с недостаточным тестированием населения, пожаловалась Попова. Среднесуточный охват на первой неделе составил всего 239 на 100 тысяч граждан. Это меньше установленной нормы в 300 тестов. Уровень не достигнут сразу в 66 регионах страны.

"Омикрон": уже в 13 регионах

Штамм "омикрон" уже достаточно широко выявляется в России, подчеркнула глава Роспотребнадзора. Пока что его регистрировали в 13 субъектах Федерации: в Москве и Санкт-Петербурге, в Московской, Ленинградской, Ростовской, Мурманской, Орловской, Оренбургской, Рязанской, Нижегородской областях, а также в Башкортостане, Ингушетии и Пермском крае.

Первый случай был выявлен в начале декабря у граждан, вернувшихся из ЮАР. "На сегодняшний день в нашей базе материал и сиквенсы от 305 человек", - сообщила Анна Попова. Завозные случаи зафиксированы у граждан, вернувшихся из 25 стран. Помимо африканских государств лидируют Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и Турция.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Глава минздрава Оренбуржья рассказала, как защититься от "омикрона"

Но и внутри страны были отмечены первые очаги "омикрона". Сразу 49 заболевших выявили в двух студенческих общежитиях в регионах. Все они "погашены", но, по словам Поповой, на этом примере медики смогли убедиться в крайне быстром распространении новой версии вируса: "Это еще раз подчеркивает те риски, о которых уже сегодня говорилось и которые сегодня абсолютно реальны на территории Российской Федерации, - риски очень интенсивного роста случаев заболевания".

Специалисты Роспотребнадзора совместно с математиками провели моделирование, рассказала главный санитарный врач. Оно показало, что в самом пессимистичном варианте - при неблагоприятном развитии эпидситуации и несоблюдении санитарных требований - прогноз по выявлению новых случаев коронавируса может вырасти до шестизначных цифр.

Столица готовится к мобилизации

Власти Москвы, глядя на ситуацию в мире, тоже встревожены распространением "омикрона". В город он уже пришел, подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. "И это количество, этот процент достаточно быстро нарастает, - заявил он. - Это означает, что мы действительно тоже находимся в зоне риска и в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости".

В этой связи, подчеркнул Собянин, необходимо мобилизовать дополнительный коечный фонд, всю систему здравоохранения, усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора и привлекать население для вакцинации. "Все эти меры стандартные, отработанные, тем не менее в сегодняшней ситуации они приобретают новое значение, потому что, как вы правильно сказали, вполне возможно, мы столкнемся с более критической ситуацией, чем та, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости. Будем готовиться. Будем надеяться на лучшее, но готовиться к любому развитию событий", - сказал столичный градоначальник.

Праздники же в Москве прошли спокойно. "Какого-то критического роста заболеваемости не наблюдалось. Госпитализации шли в рамках 600-750 пациентов в сутки, что, в общем, для Москвы означает невысокий уровень", - доложил Сергей Собянин.

Система здравоохранения страны готовится к возможному увеличению числа пациентов, заверил глава минздрава Михаил Мурашко. В праздники он провел заседание штаба министерства с регионами по оценке готовности к приему большого количества больных. "Мы держим 30 процентов коек сегодня в резерве, с возможностью разворачивания. Ранее, в октябре, мы разворачивали более 300 тысяч коек", - сообщил министр. Сейчас на госпитализации находятся 114 тысяч пациентов, 16 тысяч в тяжелом состоянии, почти 3,8 тысячи пациентов - на искусственной вентиляции легких.

Переломная точка новой волны

- Мы находимся в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация, - подчеркнул Мурашко. - И конечно, здесь немедицинские меры, ограничительные, и медицинские, и профилактические, в частности вакцинация, - это ключевые факторы по сдерживанию взрывного роста заболеваемости населения.

Глава минздрава предупредил: несмотря на ряд заявлений, что "омикрон" дает не столь тяжелое течение, как "дельта", это не так. За рубежом реанимационные отделения в ковидгоспиталях и вообще койки заполнены, а большинство пациентов составляют те, кто не прошел вакцинацию.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Мишустин дал поручения по развитию регионов Северного Кавказа

За праздники объем вакцинации в России снизился, констатировал министр: "Вакцинировано и ревакцинировано в общей сложности 759 тысяч человек. Это 70 тысяч в сутки. Мы в рабочие дни до Нового года имели объемы вакцинации в разы больше".

Михаил Мурашко еще раз призвал граждан пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию. Повторную процедуру уже прошли почти 11 миллионов человек и получили вакцину "Спутник Лайт", которая, заметил министр, показывает наибольшую эффективность. В подтверждение он сослался на совместное российско-итальянское исследование Центра Гамалеи и Института Спалланцани, показавшее, что ревакцинация пациентов "Спутником Лайт" дает хорошую вирус-нейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма.

Михаил Мишустин призвал губернаторов держать ситуацию с "омикроном" под личным контролем, учесть все угрозы, которые несет новый штамм. Главы регионов совместно с минздравом должны организовать необходимые мероприятия по оказанию медпомощи в связи с распространением "омикрона". Критически важно наращивать темпы повторной вакцинации для тех, кто привился от ковида более полугода назад, и следить, чтобы уровень тестирования на ковид соответствовал установленному Роспотребнадзором показателю - не менее 300 тестов на 100 тысяч населения в день. В ближайшее время премьер пообещал подробно поговорить с регионами по всем аспектам борьбы с коронавирусом.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане
Посольство РФ ответило на обвинения США в кризисе безопасности
Билл Гейтс: После волны "омикрона" заболеваемость COVID-19 пойдет на спад
В России зарегистрирована тест-система для выявления "омикрона"
Мурашко: Россия находится в переломной точке по развитию ситуации с COVID
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни