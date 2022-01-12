Мишустин призвал увеличить тестирование и темпы ревакцинации от COVID-19

Из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" регионы совместно с министерством здравоохранения должны принять все необходимые меры для оказания медицинской помощи гражданам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Критически важно в этой ситуации кратно наращивать темпы повторной вакцинации.

После новогодних праздников президиум Координационного совета по борьбе с COVID-19 собрался на первое заседание, чтобы детально обсудить ситуацию в стране. Положение дел в мире ухудшается, констатировал глава правительства. Это вызвано новым штаммом вируса. "Важно быть готовыми к любому развитию событий, - подчеркнул премьер. - После новогодних праздников многие возвращаются домой из поездок, в том числе из-за рубежа. Необходимо это учитывать".

Набор мер противодействия инфекции, по словам Мишустина, остается прежним. Значимую роль играет своевременное тестирование, ведь ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. "В текущем году надо продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием", - указал глава кабмина.

Самым надежным способом для борьбы с COVID-19 остается вакцинация, считает премьер. Масштабная кампания по повышению коллективного иммунитета продолжается. "Есть все возможности, чтобы жители каждого российского субъекта - и за этим внимательно следит президент - могли бесплатно сделать прививку. Если пришло время, то и повторно", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Диспансеризация: лучше не затягивать

Для граждан, которых коронавирус все-таки не обошел стороной, еще в июле прошлого года началась углубленная диспансеризация. Она входит в программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В этом году на нее предусмотрено восемь миллиардов рублей, напомнил председатель правительства. "Граждане смогут пройти нужных врачей, получить лечение и рекомендации, а в случае необходимости - направление на реабилитацию", - сказал он.

Министерству здравоохранения совместно с регионами поручено провести информационную кампанию, чтобы привлечь людей к углубленной диспансеризации после ковида. "Только врач может, назначив определенные исследования, выявить последствия болезни. Лучше не затягивать и обратиться в поликлинику, чтобы восстановить здоровье", - призвал Михаил Мишустин граждан.

По итогам первой недели года в стране зарегистрировано более 112 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Средний показатель составил 76,33 на 100 тысяч населения, что еще ниже на 19,4 процента, чем на последней неделе 2021 года. "Но мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации, - заявила главный санитарный врач страны. - В 35 регионах показатель превышает среднероссийский". Максимальные показатели - 117,3 случая на 100 тысяч - сохраняются в старшей возрастной группе лиц старше 65 лет.

Одна из причин снижения недельной статистики почти на 20 процентов связана с недостаточным тестированием населения, пожаловалась Попова. Среднесуточный охват на первой неделе составил всего 239 на 100 тысяч граждан. Это меньше установленной нормы в 300 тестов. Уровень не достигнут сразу в 66 регионах страны.

"Омикрон": уже в 13 регионах

Штамм "омикрон" уже достаточно широко выявляется в России, подчеркнула глава Роспотребнадзора. Пока что его регистрировали в 13 субъектах Федерации: в Москве и Санкт-Петербурге, в Московской, Ленинградской, Ростовской, Мурманской, Орловской, Оренбургской, Рязанской, Нижегородской областях, а также в Башкортостане, Ингушетии и Пермском крае.

Первый случай был выявлен в начале декабря у граждан, вернувшихся из ЮАР. "На сегодняшний день в нашей базе материал и сиквенсы от 305 человек", - сообщила Анна Попова. Завозные случаи зафиксированы у граждан, вернувшихся из 25 стран. Помимо африканских государств лидируют Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и Турция.

Но и внутри страны были отмечены первые очаги "омикрона". Сразу 49 заболевших выявили в двух студенческих общежитиях в регионах. Все они "погашены", но, по словам Поповой, на этом примере медики смогли убедиться в крайне быстром распространении новой версии вируса: "Это еще раз подчеркивает те риски, о которых уже сегодня говорилось и которые сегодня абсолютно реальны на территории Российской Федерации, - риски очень интенсивного роста случаев заболевания".

Специалисты Роспотребнадзора совместно с математиками провели моделирование, рассказала главный санитарный врач. Оно показало, что в самом пессимистичном варианте - при неблагоприятном развитии эпидситуации и несоблюдении санитарных требований - прогноз по выявлению новых случаев коронавируса может вырасти до шестизначных цифр.

Столица готовится к мобилизации

Власти Москвы, глядя на ситуацию в мире, тоже встревожены распространением "омикрона". В город он уже пришел, подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. "И это количество, этот процент достаточно быстро нарастает, - заявил он. - Это означает, что мы действительно тоже находимся в зоне риска и в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости".

В этой связи, подчеркнул Собянин, необходимо мобилизовать дополнительный коечный фонд, всю систему здравоохранения, усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора и привлекать население для вакцинации. "Все эти меры стандартные, отработанные, тем не менее в сегодняшней ситуации они приобретают новое значение, потому что, как вы правильно сказали, вполне возможно, мы столкнемся с более критической ситуацией, чем та, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости. Будем готовиться. Будем надеяться на лучшее, но готовиться к любому развитию событий", - сказал столичный градоначальник.

Праздники же в Москве прошли спокойно. "Какого-то критического роста заболеваемости не наблюдалось. Госпитализации шли в рамках 600-750 пациентов в сутки, что, в общем, для Москвы означает невысокий уровень", - доложил Сергей Собянин.

Система здравоохранения страны готовится к возможному увеличению числа пациентов, заверил глава минздрава Михаил Мурашко. В праздники он провел заседание штаба министерства с регионами по оценке готовности к приему большого количества больных. "Мы держим 30 процентов коек сегодня в резерве, с возможностью разворачивания. Ранее, в октябре, мы разворачивали более 300 тысяч коек", - сообщил министр. Сейчас на госпитализации находятся 114 тысяч пациентов, 16 тысяч в тяжелом состоянии, почти 3,8 тысячи пациентов - на искусственной вентиляции легких.

Переломная точка новой волны

- Мы находимся в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация, - подчеркнул Мурашко. - И конечно, здесь немедицинские меры, ограничительные, и медицинские, и профилактические, в частности вакцинация, - это ключевые факторы по сдерживанию взрывного роста заболеваемости населения.

Глава минздрава предупредил: несмотря на ряд заявлений, что "омикрон" дает не столь тяжелое течение, как "дельта", это не так. За рубежом реанимационные отделения в ковидгоспиталях и вообще койки заполнены, а большинство пациентов составляют те, кто не прошел вакцинацию.

За праздники объем вакцинации в России снизился, констатировал министр: "Вакцинировано и ревакцинировано в общей сложности 759 тысяч человек. Это 70 тысяч в сутки. Мы в рабочие дни до Нового года имели объемы вакцинации в разы больше".

Михаил Мурашко еще раз призвал граждан пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию. Повторную процедуру уже прошли почти 11 миллионов человек и получили вакцину "Спутник Лайт", которая, заметил министр, показывает наибольшую эффективность. В подтверждение он сослался на совместное российско-итальянское исследование Центра Гамалеи и Института Спалланцани, показавшее, что ревакцинация пациентов "Спутником Лайт" дает хорошую вирус-нейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма.

Михаил Мишустин призвал губернаторов держать ситуацию с "омикроном" под личным контролем, учесть все угрозы, которые несет новый штамм. Главы регионов совместно с минздравом должны организовать необходимые мероприятия по оказанию медпомощи в связи с распространением "омикрона". Критически важно наращивать темпы повторной вакцинации для тех, кто привился от ковида более полугода назад, и следить, чтобы уровень тестирования на ковид соответствовал установленному Роспотребнадзором показателю - не менее 300 тестов на 100 тысяч населения в день. В ближайшее время премьер пообещал подробно поговорить с регионами по всем аспектам борьбы с коронавирусом.