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12.01.2022 22:09
Рубрика: Происшествия

Мошенники стали использовать роботов-помощников

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8654)
Новую схему обмана придумали телефонные мошенники - для общения с потенциальными жертвами они стали применять голосовых роботов.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что теперь мошенники с помощью голосовых роботов обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
У финансовых мошенников появились новые многоходовые схемы обмана

Звонок происходит с помощью банковского робота-помощника, который сообщает абоненту, что в его личном кабинете якобы совершаются подозрительные операции. Например, речь может идти о переводе денег, оформлении кредита или смене номера телефона, привязанного к личному кабинету. В тональном режиме собеседника просят подтвердить эти операции. Если человек отказывается, происходит соединение с лжесотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается выяснить все данные абонента. В принципе, здесь в привычную схему мошенники внесли некоторое ноу-хау. Клиентов подкупает техническая оснащенность "банковских работников". Полиция напоминает, что работники банков и их роботизированные помощники не звонят клиентам, а полицейские не просят участвовать в спецоперации.

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