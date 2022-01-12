Мошенники стали использовать роботов-помощников

Новую схему обмана придумали телефонные мошенники - для общения с потенциальными жертвами они стали применять голосовых роботов.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что теперь мошенники с помощью голосовых роботов обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента.

Звонок происходит с помощью банковского робота-помощника, который сообщает абоненту, что в его личном кабинете якобы совершаются подозрительные операции. Например, речь может идти о переводе денег, оформлении кредита или смене номера телефона, привязанного к личному кабинету. В тональном режиме собеседника просят подтвердить эти операции. Если человек отказывается, происходит соединение с лжесотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается выяснить все данные абонента. В принципе, здесь в привычную схему мошенники внесли некоторое ноу-хау. Клиентов подкупает техническая оснащенность "банковских работников". Полиция напоминает, что работники банков и их роботизированные помощники не звонят клиентам, а полицейские не просят участвовать в спецоперации.